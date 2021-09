Intel Arc Alchemist s 225W TBP půjdou proti RTX 3070

Intel si je navenek velice jistý svými herními grafikami Arc první generace (Alchemist), ostatně Gelsinger nedávno prohlásil , že jeho firma bude brzy v pozici, z níž bude moci opravdu vyvíjet tlak i na NVIDII. Víme také, že Alchemist budou využívat 6nm GPU tvořená firmou TSMC (proces N6) a že přijdou v konfiguracích se 128 až 512 Xe jádry (dříve EU - Execution Unit).

Leaker Greymon55 přitom tvrdí, že 175 až 225W verze karet Arc Alchemist proti konkurenčním modelům Radeon RX 6700 XT a GeForce RTX 3070, což samozřejmě neznamená, že půjde o to nejvýkonnější, co by si Intel měl zatím připravit. Jedná se tu pochopitelně o desktopové karty, a to už jen dle udávaného rozsahu TBP.

Pokud jde to pravda, pak by ovšem Intel měl mít přichystané karty, které na tom budou s ohledem na poměr výkonu a spotřeby velice podobně jako NVIDIA i AMD, neboť RTX 3070 mají TBP 220 W a RX 6700 XT zase 230 W.

Otázka je, co si máme představit pod Arc Alchemist s TBP 175 až 225 W. Mohou to být modely vybavené 384 Xe jádry, přičemž pro Intel by to samozřejmě bylo lepší, neboť GPU s 512 Xe jádry by měla být zhruba o třetinu výkonnější, a tak by se mohla pohybovat i v rámci výkonu samotné GeForce RTX 3080.

Nicméně i pokud půjde o GPU s 512 Xe jádry, které budou mít srovnatelný poměr výkonu a spotřeby jako konkurence, stále bude o co stát a Intel by prostě jen neměl žádnou konkurenci pro hi-end podobně jako AMD v případě první generace Navi. Pak by bylo rovněž pravděpodobné, že Arc Alchemist by se prodávaly za ceny do cca 500 USD, kde se pohybují právě i RTX 3070 a RX 6700 XT. Mluvíme pochopitelně o doporučených cenách, ne o reálných.

Jenomže konkurence nebude čekat na Intel se založenýma rukama a zhruba v době, kdy na trh dorazí Arc Alchemist, by se měly objevit také GeForce RTX 30 SUPER a snad i nově oprášené Radeony Navi 2. Ale teprve se ukáže, zda s očekávánými mobilními GeForce SUPER přijdou i desktopové, přičemž plány firmy AMD jsou v této době ještě velice nejasné.



