Intel ARC: grafické čipy Xe-HPG dostávají své jméno

Intel už nedokázal "udržet tajemství" a dnes na Twitteru oznámil nové grafické čipy Intel ARC. Toto je nové označení pro čipy, které jsme dosud znali jako Xe-HPG (také DG2, nyní pod kódovým označením Alchemist, další generace se budou jmenovat Battlemage, Celestial a Druid). Podle Intelu se objeví na trhu v prvním čtvrtletí roku 2022, tedy zhruba za půl roku. Pokud jde o technické údaje, zde jsme se toho moc nedozvěděli a stále si tak musíme vystačit s neoficiálními a uniklými informacemi.



Intel ARC by měl podporovat technologie, jako je variabilní snímkovací frekvence, real-time raytracing i super sampling, který by měl využít technologie umělé inteligence, chybět nemá ani plná podpora DirectX 12 Ultimate. Předpokládá se existence šesti různých modelů, které by měly mít od 128 do 512 EU. Model s 512 EU má mít 4096 jader, 256bitovou paměťovou sběrnici a až 16 GB GDDR6 paměti s 16 Gbps čipy. Koluje informace, že TDP tohoto čipu je nakonec okolo 275 W. O variantě se 448 EU se toho moc neví.

Trochu jasněji je u varianty s 384 EU a 3072 jádry. Ta má mít 192bitovou sběrnici a 6 GB nebo 12 GB GDDR6 paměti. U verzí s 256 EU (2048 jádry) a 192 EU (1536 jádry) se počítá se 128bitovou sběrnicí. Výkonnější model má mít 8GB i 4GB verzi, zatímco slabší pak jen 4GB. Nejpomalejší varianta se 128 EU a 1024 jádry se podle úniků spokojí se 64bitovými pamětmi a 4 GB GDDR6.

Leaker TUM_APISAK zveřejnil i očekávané výkony karty. Varianta se 448 EU by na frekvenci 1,8 GHz měla mít 92 % výkonu Radeonu RX 6700 XT (RTX 3070 má mít 97 %). Pokud jde o nejslabší model se 128 EU na 1,9 GHz, tak ve srovnání s ním má mít GeForce GTX 1650 88 % výkonu, tedy Intel by měl být o 14 % výkonnější.

