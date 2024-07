Intel Arrow Lake a Panther Lake budou mít TjMax zvednutou na 105 °C

Arrow Lake a Panther Lake. Ty první by se měly objevit ještě letos a půjde o mobilní i desktopové procesory (letos jen výkonné desktopové), ty druhé budou až v příštím roce a prozatím se zmiňují zejména v mobilní sféře (není jisté, zda budou i desktopové). Poslední zprávy mluví o změně teploty TjMax. Jde o teplotu, při které začnou zasahovat bezpečnostní mechanismy proti přehřátí procesoru. Ta bývá u procesorů Intel obvykle o něco vyšší než u AMD. A nové informace mluví o tom, že zatímco Lunar Lake si zachová hranici 100 °C, nové Arrow Lake a

Máme tu velkou generační obměnu u procesorů AMD i Intel, a tak není divu, že se každým dnem objevuje nějaká zajímavá zákulisní informace. Ta další se týká připravovaných procesorů. Ty první by se měly objevit ještě letos a půjde o mobilní i desktopové procesory (letos jen výkonné desktopové), ty druhé budou až v příštím roce a prozatím se zmiňují zejména v mobilní sféře (není jisté, zda budou i desktopové). Poslední zprávy mluví o změně teploty TjMax. Jde o teplotu, při které začnou zasahovat bezpečnostní mechanismy proti přehřátí procesoru. Ta bývá u procesorů Intel obvykle o něco vyšší než u AMD. A nové informace mluví o tom, že zatímco Lunar Lake si zachová hranici 100 °C, nové Arrow Lake a Panther Lake by tuto teplotu měly posunout na 105 °C. Pro zajímavost Meteor Lake má už dnes tuto teplotu dokonce 110 °C.

A nyní je otázkou, je to dobře nebo špatně? Je lepší mít tuto teplotu vyšší nebo nižší? Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Pokud je tato teplota nízká, znamená to, že je potřeba výkonnějšího chlazení, jinak procesor začne rychleji "throttlovat", neboli omezovat výkon. Také to může znamenat, že je málo odolný vůči těmto vysokým teplotám, takže je snazší ho provozovat blízko ohrožujících teplot. Může to být ale také opačně v případě, že skutečná život ohrožující teplota a nastavená teplota TjMax se výrazně liší, tedy že je jen výrobce opatrný a tuto teplotu nastavil nízko nikoli kvůli neschopnosti procesoru ustát vyšší teploty, ale proto, aby se k těmto ohrožujícím teplotám moc nepřibližoval. Takže je to dilema mezi životností a rychlostí (throttlingem) a souviset spolu také vlastně ani moc nemusí.



Opačně, tyto vysoké teploty sice mohou znamenat vyšší odolnost procesoru vůči vyšším teplotám, ale také to může být problém, neboť výrobce jen může být méně opatrný a nechat běžet procesor blízko teplotě, která ho ohrožuje (skutečná ohrožující teplota a TjMax jsou blízko u sebe). A to zrovna u Intelu, který má nyní kauzu s defektními procesory Raptor Lake, může znít podezřele. Je tedy toto navýšení pozitivním krokem (ARL a PTL jsou odolnější vůči vyšším teplotám) nebo krokem negativním (Intel je nechá běžet ještě více na hraně než Raptor Lake)?