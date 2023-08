Intel Arrow Lake by mohl mít u P-Core o 50 % větší L2 cache než dnes

Intel brzy představí desktopové procesory Raptor Lake Refresh, poněvadž v této sféře vynechá generaci Meteor Lake. Ta bude jen v mobilní variantě. Po nich by se měla představit generace Arrow Lake. Nyní se objevují další zákulisní informace, které napovídají, jak by tyto procesory mohly vypadat. Intel by nám opět měl změnit patici a nové procesory mají dostat LGA-1851 s novými čipovými sadami Intel 800. Také se nám změní architektura výkonných jader P-Core z dnešních Raptor Cove na Lion Cove. Jako úsporná jádra E-Core by měla být nová Skymont. Zajímavé změny by se měly stát u výkonných jader. Tam by se totiž měla značně navýšit kapacita paměti L2 cache.



Zde připomeňme, že konkurenční AMD mělo u Zenu 3 jen 512 kB L2 cache na jádro, což se u Zenu 4 zvýšilo na 1 MB. Intel však měl už u předchozí generace Alder Lake a jader Golden Cove dosti vysokou kapacitu 1,25 MB L2 cache na jádro. V případě nynějších Raptor Lake s jádry Raptor Cove je to dokonce 2 MB na jádro. V případě Arrow Lake a jader Lion Cove by mělo dojít k navýšení o dalších 50 %, tedy se proslýchá, že by mohly mít dokonce 3 MB L2 cache na každé výkonné jádro P-Core. U úsporných jader Skymont se předpokládá zachování nynější struktury, tedy 4 MB L2 cache na každou čtveřici jader.