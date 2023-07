Intel Arrow Lake: možná využije 3nm TSMC místo Intelu 20A, Hyper-Threading nejistý

Roadmapyjsou jedna věc, výsledná skutečnost ale bývá občas poněkud odlišná a občas se tak stává, že úniky jsou přesnější než oficiální vyjádření společnosti. Otázkou je, jak tomu bude v tomto případě, tedy kolik z předchozích plánů Intel uvede ve skutečnost, a jak moc se budou mýlit (nebo mít pravdu) neoficiální úniky. Podle těch posledních by se procesory(nástupce teprve připravované řady Meteor Lake ) měly představit v poněkud jiné podobě, než jsme čekali. Arrow Lake by stejně jako Meteor Lake a procesory AMD Ryzen posledních generací měly mít chipletovou strukturu (Intel ji nazývá dlaždicovou). Dosud i samotný Intel tvrdil, že IO&SOC i GPU Tile (dlaždice s GPU) by měly být vyráběny 3nm procesem u TSMC, zatímco Compute Tile (CPU část) měla být vyrobena pomocí procesu Intel 20A. Vypadá to však, že to nakonec dopadne trochu jinak.

Poslední informace hovoří o tom, že se uvedení procesu Intel 20A nestihne (ne pro Arrow Lake) a ten tak bude muset využít buď proces Intel 3 nebo dokonce možná i externího partnera, tedy TSMC pomocí jeho 3nm procesu. V tomto případě by mělo jít o základní variantu N3B. Zde připomeňme, že bude ještě N3E, která bude jednodušší a levnější, nicméně výkonnostně na tak dobrou variantou, a N3P, která naopak bude sice dražší, ale zase přinese lepší poměr výkonu a spotřeby včetně menších rozměrů čipu. Zda tedy Arrow Lake využije N3B nebo Intel 3, není nyní jasné, zvyšuje se ale pravděpodobnost, že to nebude Intel 20A.

Je tu ale ještě jedna dosti zajímavá zpráva. Opět jde o neověřený únik a neoficiální informaci, takže je potřeba brát ji hodně s rezervou, nicméně se proslýchá, že se Intel zbaví Hyper-Threadingu. Ten už nyní nenajdeme u úsporných jader E-Core (dnes Gracemont, v budoucnu Crestmont u Meteor Lake a Skymont u Arrow Lake) a nyní to vypadá, že o něj přijdou i výkonná jádra P-Core (Lion Cove). Počty jader totiž u moderních procesorů dosahují už tak vysokých čísel, že se vlastně ani mnohdy nedají pořádně využít a může být výhodnější mít jednodušší jádra bez HT než větší počet vláken.

Hyper-Threading totiž přináší i jistá úskalí v bezpečnosti a jednovláknovém výkonu, takže se hovoří o tom, že by Lion Cove jednoduše Hyper-Threading vůbec nemusel mít a získal by tím větší jednovláknový výkon. To by v zásadě odpovídalo předchozím zvěstem o tom, že by Arrow Lake mohl mít o 30-40 % vyšší jednovláknový výkon , čemuž se až nechtělo věřit. Absence Hyper-Threadingu by mohla být jednou částí skládačky, která by k tak vysokému rozdílu mohla napomoci. Jak to bude, na to si budeme muset počkat minimálně do druhé poloviny příštího roku, nebude-li to ještě o něco později.