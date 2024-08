Intel Arrow Lake přijde 10. října, známe už frekvence prvních 14 CPU

Netrpělivě očekávané procesoryby konečně mohly přinést trochu více pozitivního pro společnost Intel. I když to asi nějaký extrémně revoluční obrat od nynějších procesorů Raptor Lake nebude, vypadá to na nemalý skok k lepším vlastnostem. Měl by se zvýšit výkon, přestože se umravní frekvence a u většiny modelů se také mírně sníží spotřeba . Nyní se také objevila informace, že by měly být představeny 10. října, tedy za necelé dva měsíce. AMD tak má se svými Ryzeny 9000 ještě několik týdnů nerušených prodejů, i když na nějaký velký úspěch to u AMD zatím nevypadá.