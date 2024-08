Intel Arrow Lake-S má mít v režim Extreme 295W spotřebu PL2, 40jádra nebudou

Intel Arrow Lake-S je jejich spotřeba. Víme, že mají dosahovat mnohem vyšší IPC (zejména u E-Core) a být i efektivnější, otázkou je ale o kolik. Nedávno přišla informace, že by měly být

Velkým otazníkem ohledně připravovaných procesorůje jejich spotřeba. Víme, že mají dosahovat mnohem vyšší IPC (zejména u E-Core) a být i efektivnější, otázkou je ale o kolik. Nedávno přišla informace, že by měly být zhruba o 100 W úspornější než Raptor Lake, nicméně dosavadní informace tomu nenapovídaly a poslední únik toto zrovna rovněž nepotvrzuje. Ve většině režimů dle něj úspornější jsou, ne však tak moc a neplatí to vždy a všude. Tak se podívejme, jak to nakonec má být. O únik se postaral leaker Jaykihn.

Začněme u úsporných 10jádrových verzí (6P+4E) a 14jádrových (6P+8E) se 65W PBP (PL1). Jejich spotřeba PL2, tedy ta, na které procesor může [dle definice PL2 režimu] běžet zhruba 100 sekund, činí 84 W v režimu Baseline a 121 W v režimu Performance. Pro srovnání, Raptor Lake měl PL2 nastavenou na 148 W u 10jader a 154 W u 14jader, takže jde o 18-21% snížení spotřeby.

Dostáváme se na 14 jádra (6P+8E) se 125W PBP. Baseline zůstává i v PL2 na hodnotě 125 W, v případě Performance jde o 159 W. To je vzhledem k hodnotě základní spotřeby relativně nízké navýšení. Opět to můžeme srovnat s Raptor Lake, kde tyto hodnoty byly o trochu vyšší se 143, resp. 188 W. Jde tak o 13-15 % nižší hodnoty. Zde tedy rovněž vidíme změnu k lepšímu.

Pokračovat můžeme 20jádrovými procesory (8P+12E) se 125W PBP. Zde už Baseline v PL2 vrcholí hodnotou 177 W a Performance pak 250 W, takže proti 188 W a 253 W u Raptor Lake jde už jen o kosmetické snížení o 1-6 %. Tady se nic zásadního nemění.



Když zavítáme do nejvyššího high-endu k 24jádrovým CPU (8P+16E) se 125W PBP, tak zde máme tutéž situaci. Baseline nabízí 177W hodnotu u PL2 proti původním 188 W u Raptor Lake, Performance pak 250 W místo 253 W. Zásadní změna je ale u hodnoty Extreme, kde je PL2 nově dokonce 295 W, což je o 16 % více než 253 W u Raptor Lake (pouze 14900KS mohlo mít až 320 W). Na světlo světa vypluly i informace o spotřebě PL4, která může být aktivována na velmi krátký čas do 10 ms, tedy rozhodně nejde o spotřebu, na které procesor běží nějakou delší dobu. Ta je pro tato 24jádra Arrow Lake-S v jednotlivých režimech 325, 425 a 490 W.

Zajímavou informací je ale i to, že byla připravována i 32jádra (8P+24E) a 40jádra (8P+32E), ta ale byla zrušena. Ta měla mít v režimu v Baseline spotřebu 125 W PL1 a 185 W PL2 (PL4 max. 264 W). V režimu Performance to bylo opětovně 125 W u PL1, nicméně PL2 už byla vyšší s hodnotou 252 W. Chvilková spotřeba PL4 už ale kulminovala hodnotou 535 W. 40jádra ale měla podporovat i režim Extreme a pak by PL1 bylo 125/150 W, PL2 352 W a PL4 dokonce 667 W.