Intel Arrow Lake-S: o 7-20% rychlejší CPU, iGPU pak 2,2-2,4krát výkonnější

Na přesná data a grafy se podívejte na serveru igorslab.de , zde to jen shrneme. Do testů byly zahrnuty např. benchmarky CrossMark, SYSmark 25, WebXPRT 4, Speedometer 2.1 nebo Geekbench 5.4.5. Refresh nynější řady Raptor Lake nic zásadního nepředvádí a v podstatě drtivá většina projekcí je okolo 1-3 % nahoru. O dost zajímavější je to s Arrow Lake-S, kde se bavíme o 7 až 20 % nahoru v závislosti na benchmarku a rozsahu. Např. v Geekbenchi se u jednovláknové verze očekává cca 11 % (+/-2 %), nicméně ve vícevláknové variantě až 18 % (+/-2 %) navíc. Zvlášť tu byly i výsledky po SPECrate2017, kde si Refresh připsal 1-4 % navíc (většinou 3-4 %), Arrow Lake pak 3-21 % (v průměru +11 %).