Intel Arrow Lake má přinést o 30-40 % vyšší ST výkon a až 40 jader

Nové procesory Intel Meteor Lake s dlaždicovou architekturou by měly být představeny v průběhu letošního roku. Víme, že jejich desktopové verze MTL-S byly zrušeny (místo toho přijde jen Raptor Lake Refresh) a budou pouze v mobilních variantách. Objevují se ale úniky o následující generaci(ARL). A rozhodně tu máme několik zajímavých věcí. Stojí za nimi známý YouTube kanál Moore's Law is Dead. Předně připomeňme, že by měly v desktopu využívat patici LGA-1851 a počítá se s nimi v závěru roku 2024. Jednou z velkých zajímavostí má být velmi výrazný nárůst výkonu v jednovláknových aplikacích, zde se hovoří o 30-40% nárůstu proti Raptor Lake. To je opravdu hodně. Podobně tak by se měl zvýšit výkon ve vícevláknových aplikacích, a to při stejném počtu jader.

Pokud jde o počet jader, nyní se mluví o tom, že by se mohly objevit až 40jádrové varianty, které budou mít 8 výkonných a 32 úsporných jader (celkem tedy 48 vláken, pokud se nezmění podpora HT), měla by se jmenovat Lion Cove a Skymont. Tento procesor měl být v minulosti zrušen, přičemž nyní se jeho vývoj údajně obnovil. Tento procesor by mělo vyrábět TSMC pomocí 3nm procesu a mělo by jít o řadu Core i9. Core i7 pak má dostat konfiguraci 8P+16E. Tento výrobní proces by měl být použit i pro mobilní čipy Core i5/i7 (resp. Core Ultra 5 a Ultra 7 podle nového názvosloví ) s konfigurací 6P+8E. Intel pro své procesory ale plánuje i nasadit vlastní výrobní proces Intel 20A. Dočkat by se ho měly desktopové Core i3/i5 v konfiguracích 6P+8E a mobilní Core i3 (resp. Core Ultra 3) v konfiguraci 2P+8E. Integrované GPU v Arrow Lake nedostane 320 EU jako základ , ten byl snížen na 192 EU. Dočkat bychom se měli také enginu pro AI.

Objevily se i zmínky o další generaci Panther Lake (PNL). Využije LGA-1851 a počítá se s uvedením na konci roku 2025. U ní se spekulovalo, že byla také zrušena jako desktopový Meteor Lake a že byla nahrazena Arrow Lake Refresh, poslední informace ale naznačují, že se tak asi nestalo. Zmiňují se jádra Cougar Cove, která by měla přinést další výrazný nárůst jednovláknového výkonu, a to dalších 30-40 % proti Arrow Lake. To už bychom proti Raptor Lake měli 70-90 % výkonu navíc. V případě vícevláknového výkonu by PNL měl překonat ARL o 15-20 % při stejném počtu jader.

Hovoří se také o nějaké nové generaci výkonných jader, která dá důraz na extrémní jednovláknový výkon. Zde se zmiňuje procesor, který by byl založen jen na těchto extra výkonných jádrech, přičemž by jich bylo 10. Úniky ale jako pravděpodobnější scénář přináší řešení se 4 takovými jádry a 32 úspornými.