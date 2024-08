Intel Arrow Lake-S v režimu Performance mají prý mít až 250W PL1

Intel můžete nastavit do několika napájecích režimů, které ovlivňují to, jaké budou základní i maximální spotřeby. Dnes u Intelu známe především PBP (obvykle odpovídá PL1), což je nejvyšší spotřeba, kterou procesor může dosáhnout na svých základních frekvencích. Jenže procesory mají i Turbo, a to do hry vstupuje spotřeba MTP (Maximum Turbo Power). Ta může být se zvýšenými takty udržena po delší dobu a překračována jen nárazově (po dobu méně než 10 ms). Obvykle odpovídá PL2. Nedávno jsme

Procesorymůžete nastavit do několika napájecích režimů, které ovlivňují to, jaké budou základní i maximální spotřeby. Dnes u Intelu známe především PBP (obvykle odpovídá PL1), což je nejvyšší spotřeba, kterou procesor může dosáhnout na svých základních frekvencích. Jenže procesory mají i Turbo, a to do hry vstupuje spotřeba MTP (Maximum Turbo Power). Ta může být se zvýšenými takty udržena po delší dobu a překračována jen nárazově (po dobu méně než 10 ms). Obvykle odpovídá PL2. Nedávno jsme se dozvěděli spotřeby různých procesorů Arrow Lake-S v různých napájecích režimech, nicméně se objevily informace, že došlo k mírným změnám ve specifikacích.

Yes. Here’s the revision. Changes highlighted in bold red. pic.twitter.com/rZJltcSLJG — Jaykihn (@jaykihn0) August 29, 2024

Z nich vyplývá, že odemčené modely Core Ultra 200K, kterým bude nastaven profil Performance, budou mít vyšší PL1, než původně měly mít. To ale současně znamená, že pokud budete chtít využít vyšší PL2, budete muset sáhnout k vyšší PL1. Např. se dosud proslýchalo, že 24jádrový model Core Ultra 9 285K (a Core Ultra 7 265K) bude mít v profilu Baseline 125W PL1 a 177W PL2, přičemž režim Performance měl ponechat na 125W PL1, ale navýšil PL2 na 250 W. Podle nejnovějších informací ale se tento procesor v režimu Performance posune na 250W pro PL1 i PL2.

Ve výchozím stavu by měly procesory běžet v režimu Baseline, tedy na klasické 125W PL1 a nižší 177W PL2. Tyto navýšené spotřeby by tak měly být k dispozici explicitně na vyžádání uživatele. Pro Core Ultra 5 245K pak režim Baseline nabídne nadále 125W PL1 i PL2, zatímco Performance toto navýší na 159 W pro PL1 i PL2. Otázkou je, jaký to bude mít praktický dopad na spotřebu, když se PL1 týká základního taktu.

Dostáváme se zde tedy k tomu, že zatímco u Intelu mohla v minulosti spotřeba (MTP) ve vícevláknové zátěži násobně překračovat základní hodnotu (PBP), nyní budou tyto dvě hodnoty v režimu Performance totožné. Připomeňme, že u AMD je max. spotřeba (PPT) asi o 35 % vyšší než základní (TDP), takže ani tam TDP úplně nesouhlasí s tím, kolik bude CPU vlastně "žrát".