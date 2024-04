Asus řeší nestabilitu procesorů Intel BIOSem s "Baseline Profile", výkon snižuje až o 12 %

Poslední dobou se množí případy nestabilních procesorů Intel Core 13. a 14. generace, zejména tedy nejvýkonnějších modelů i7-13700K/14700K, i9-13900K/14900K a nejvýkonnějších i9-13900KS/14900KS. Problém už začal vyšetřovat i samotný Intel , nicméně už dlouhou dobu se zdá, že problém netkví v Intelu, ale ve výrobcích základních desek. Ti totiž v honbě za tím, aby jejich desky nabízely co nejvyšší výkon, obchází standardní limity spotřeb těchto procesorů (tedy 253W MTP, resp. 320W Extreme Power Delivery Profile u verzí KS) a nechávají ve výchozím stavu procesory běžet bez těchto limitů. Lépe řečeno, používají nejvyšší nastavitelnou hodnotu 4096 W a další nestandardní nastavení. A toto vyústilo v to, že se procesory v zátěži při hrách sekají, vyhazují nelogické chyby (např. že je k dispozici málo grafické paměti) a podobně.

Asus začal situaci řešit a nové BIOSy základních desek by měly nabídnout stabilnější provoz. "Řešení" je to v zásadě docela úsměvné, protože v podstatě vypíná zdroj problémů, který si výrobci základních desek sami vytvořili. Tyto BIOSy tak nyní nabízí Intel Baseline Profile, tedy takové nastavení procesoru, na kterém měl tento procesor běžet už od začátku, jde tedy o standardní hodnoty nastavené Intelem. Procesor nastavený na takové hodnoty, které měl mít, jsou nyní prezentovány jako režim "pro vyšší stabilitu", ačkoli by nemělo jít o něco speciálního, ale o standard, na kterém to mělo být nastaveno ve výchozím stavu.

Výrobce počítačů Falcon Northwest se podíval na to, které hodnoty vlastně toto nastavení ovlivňuje. Např. aktivuje zpět CPU a Enhanced C-States, aktivuje Enhanced TVB a deaktivuje Overclocking TVB a několik dalších. Uživatel RaMsITo se pak na fóru OCN věnoval tomu, o kolik výkonu vlastně člověk přijde, když procesor nastaví na výchozí hodnoty. Zkusil Cinebench R23 a procesor s v minulosti aktivním výchozím (tedy bezlimitním) profilem dosáhl skóre 40998 bodů. Když aktivoval Intel Baseline Profile, který aplikoval skutečné výchozí hodnoty, na které měl být procesor dle Intelu nastaven, dostal se jen na 35851 bodů. To je 12,5 % výkonu dolů. Když to otočíme do opačného směru, výrobci základních desek si obcházením limitů spotřeb dopomohli k tomu, že na jejich deskách se procesor tvářil být o více než 14 % výkonnějším, než měl být.