Intel Core i9-12900K spatřen s DDR5-8000

Je otázka, jak praktické bude taktování pamětí DDR5 vzhledem k tomu, co zvládne paměťový kontroler procesorů Alder Lake. Vypadá to totiž, že ten nemusí být ani při nižších rychlostech DDR5 schopen držet krok, čili takt v poměru 1:1 s fyzickým taktem pamětí. Standardem by se tak mohlo stát nastavení 1:2 a pro velice rychlé paměti pak dokonce 1:4 a zda bude z hlediska reálného výkonu výhodnější mít rychlejší paměti a níže taktovaný paměťový kontroler, nebo naopak, to se ještě ukáže.

REHWK zveřejnil screenshoty CPU-Z, které se týkají jistého 16C/24T procesoru Intel založeného na 10nm technologii a s TDP 125, což je prostě a jednoduše Core i9-12900K/KF. Ukazuje se tu přitom výbava 16 GB paměti DDR5, jejichž SPD udává typ DDR5-4800, čili výchozí moduly taktované fyzicky na 2400 MHz, které jsou na desktopu oficiálně určeny pro generaci Alder Lake (vedle starých DDR4-3200). Máme tu ale i řadu XMP profilů.

Vypadá to však, že by nemusel být velký problém s dosažením mnohem vyšších taktů, a to třeba fyzických 4000 MHz, jak ukazuje záložka Memory v CPU-Z. V takovém případě ale už paměťový kontroler opravdu těžko zvládne nastavení 1:1 a i zde se ukazuje, že ve skutečnosti má nastavený Gear 2, čili poměr 1:2 a sám pracuje na 2000 MHz.

Použité moduly od firmy Gigabyte tak zvládají jednak výchozí JEDEC specifikace DDR5-4800 s časováním 42-39-39-77, ovšem díky napětí až 1,5 V můžeme nastavit výrazně vyšší takty, a to i s nižším časováním, čili konkrétně 3100 MHz na 38-38-38-76.

Sestava ale v době pořízení screenshotů pracovala s paměťmi na 4000 MHz, ale to už si pochopitelně vyžádalo mnohem volnější časování, přičemž nastavení 50-50-50-100-150 dává tušit, že si autor s laděním asi moc dlouho nehrál. Honba za co nejvyšším taktem se přitom nemusí vyplatit z hlediska výsledného výkonu právě kvůli nutnosti nastavit vyšší časování, ale to nám ukáží až podrobné testy. Tyto screenshoty nám samozřejmě neprokáží ani to, zda byla daná sestava s DDR5-8000 vůbec stabilní i v zátěži, ostatně je vidět, že procesor zrovna pracoval v klidu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: