Intel Core Ultra 3 jsou nejisté, místo Arrow Lake hrozí další refresh Raptor Lake

Intel Arrow Lake přijdou ve Core Ultra 3, tedy low-endových procesorech, které by měly nahradit Core i3. Před dvěma měsíci se objevily zprávy, že nové procesorypřijdou ve 21 různých variantách . Mělo jít o 3 procesory se 125W PBP, 5 ne-K modelů se 65W PBP a nakonec 13 procesorů řady T s pouhými 35 W u PBP (tedy výrazně sníženým základním taktem). Tyto procesory měly být různě rozděleny mezi řady Core Ultra 9 s 24 jádry (8P+16E), Core Ultra 7 s 20 jádry (8P+12E) a Core Ultra 5 se 14 jádry (6P+8E). Úplně zde ale chyběla zmínka o, tedy low-endových procesorech, které by měly nahradit Core i3.

Nyní se objevují další zajímavé zákulisní informace, které naznačují, co by se mohlo stát. Leaker Jaykihn se totiž na sociální síti X nechal slyšet, že Core Ultra 3 na bázi Arrow Lake-S možná vůbec nebude. Lépe řečeno se zmínil, že Core Ultra 3 nebude, ale pokud by se tak náhodou stalo, nebude to na bázi Arrow Lake-S. A nyní se nám tu nabízí několik různých možností, co se vlastně může stát.

Jaykihn nemá pravdu a Core Ultra 3 na architektuře Arrow Lake-S budou Core Ultra 3 200 jednoduše nebude na Arrow Lake-S a ani na žádné jiné architektuře. Základními procesory tak budou nadále procesory z řady Raptor Lake Refresh, tedy Core i3-14100. Core Ultra 3 200 sice bude, ale navzdory svému názvu půjde o další refresh Raptor Lake, tedy "refresh refreshe". Patrně by tak šlo o další 4jádrový procesor s podporou 8 vláken (zůstal by mu tedy Hyper-Threading), nejspíše by zůstaly zachovány i další vlastnosti jako 12 MB L3 paměti, spotřeby 60W PBP, resp. 110W MTP a dá se očekávat mírné zvýšení taktů z nynějších 3,5/4,7 GHz. V posledních generacích se základní takt navyšoval o 100 MHz, Turbo o 200 MHz, takže se nabízí konfigurace 3,6/4,9 GHz. Core Ultra 3 bude a půjde o nový procesor na nové architektuře. Zde se nabízí desktopová varianta procesorů Lunar Lake, které mají 8 jader, a kvůli absenci Hyper-Threadingu jen 8 vláken, což by zapadalo do předchozích řad. Lunar Lake by měl být především mobilní procesor, takže to této teorii příliš nenahrává, na druhou stranu využívá stejných jader jako Arrow Lake.

Ke které z těchto možností se přikláníte vy? Nebo si myslíte, že to bude úplně jinak?