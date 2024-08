Intel Core Ultra 3 podle úniků dostane konečně 8 jader

Pozornost se upírá na nové procesory Intelu, Arrow Lake-S, které se mají objevit 10. října. Tato řada procesorů by po dlouhé době mohla přinést docela rozumnou architekturu, která trochu poleví z honby za nesmyslně vysokými frekvencemi a výkon se pokusí dostat zvýšením IPC, což má platit zejména o úsporných jádrech E-Core, které mají mít dokonce o 2 % vyšší IPC než nynější P-Core v Raptor Lake. Jenže zatímco se objevují informace o nových procesorech Core Ultra 5, 7 a 9 řady Arrow Lake, ohledně základních modelů Core Ultra 3 je docela ticho. V první polovině července se dokonce objevila zpráva, že tyto procesory vůbec na Arrow Lake ani nepřejdou a půjde o další refresh nepříliš povedené architektury Raptor Lake. Nyní máme ale další informace.

Ta hovoří o tom, že by se měly objevit procesory Core Ultra 3 patrně s označením 205 a 215, přičemž poprvé v této řadě (pokud sem počítáme předchozí Core i3) přinesou 8 jader místo 4. Dnešní procesory Core i3 totiž mají 4 výkonná jádra, žádná úsporná, tedy celkem 8 vláken. Je tu ale stále jeden problém. Únik ale nezmiňuje tu nejzásadnější informaci, zda tedy půjde skutečně o další refresh Raptor Lake nebo nikoli, tedy že by to mohl být Arrow Lake. Máme tady tedy dvě možnosti.