Intel Core Ultra 7 165H v testu: jak si vede 6+8+2jádrový Meteor Lake s 5,0 GHz?

Na Intel Innovation 2023 byly představeny nové procesory, které by se do prvních produktů měly dostat 14. prosince. Už teď se ale objevují první testy nových procesorů. Ty mají dlaždicovou architekturu a velmi zvláštní konfiguraci jader, alespoň co se architektury x86 týče. Zatímco u ARMů nejsou tři různé typy jader nezvyklé, u Intelu a AMD to obvyklé není. Právě nové procesory Meteor Lake ale mají už dokonce tři různé typy jader, a to P, E a LP-E. To se týká např. procesoru, o kterém je dnešní aktualita. Tento mobilní procesor je 16jádrový, přičemž má 6 P-Core, 8 úspornějších E-Core a v jeho SOC dlaždici najdeme ještě další 2 LP-E-Core. Celkem si tak troufne na 22 vláken najednou. Najdeme zde 24 MB L3 cache a zatímco základní frekvence je 3,8 GHz (což není málo), jeho Boost se dostává až na 5,0 GHz.