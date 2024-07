Intel Core Ultra 9 285K má mít takt 5,4 GHz na všech P-Core a Boost do 5,7 GHz

Intel se svou řadou procesorů Arrow Lake-S zpět na výsluní? To je stále nezodpovězená otázka, nicméně prvotní náznaky ukazují, že by to AMD už nemuselo mít tak jednoduché jako doposud, ačkoli Zen 5 vypadá být významným krokem vpřed. Procesory ARL-S mají navýšit IPC nejen u svých výkonných jader P-Core, ale především u úsporných E-Core, což by mělo nahradit chybějící výkon vzniklý vypuštěním podpory Hyper-Threadingu z P-Core. Už víme, že by Arrow Lake neměl dosahovat tak extrémních taktů jako Raptor Lake, kde Core i9-14900K "boostoval" na 6,0 GHz a 14900KS dokonce na 6,2 GHz. V minulosti se už mluvilo o tom, že by maximální takt mohl být Vrátí sese svou řadou procesorůzpět na výsluní? To je stále nezodpovězená otázka, nicméně prvotní náznaky ukazují, že by to AMD už nemuselo mít tak jednoduché jako doposud, ačkoli Zen 5 vypadá být významným krokem vpřed. Procesory ARL-S mají navýšit IPC nejen u svých výkonných jader P-Core, ale především u úsporných E-Core, což by mělo nahradit chybějící výkon vzniklý vypuštěním podpory Hyper-Threadingu z P-Core. Už víme, že by Arrow Lake neměl dosahovat tak extrémních taktů jako Raptor Lake, kde Core i9-14900K "boostoval" na 6,0 GHz a 14900KS dokonce na 6,2 GHz. V minulosti se už mluvilo o tom, že by maximální takt mohl být jen 5,5 GHz , později se začalo mluvit o 5,7 GHz. Nyní jsou tu další zákulisní informace, které tuto hodnotu potvrzují.

Podle nich by nový procesor Intel Core Ultra 9 285K řady Arrow Lake měl mít 8 výkonných a 16 úsporných jader, což je ve výsledku 24 jader a podpora pro 24 vláken. Jeho výkonná jádra mají být všechny schopna běžet na frekvenci až 5,4 GHz, maximální Boost jednoho jádra se má vyšplhat na oněch 5,7 GHz. Co to znamená pro jednovláknový výkon? Budeme-li věřit Intelu, že IPC těchto jader stouplo o 14 %, pak by 285K měl teoreticky nabídnout o 8 % vyšší jednovláknový výkon než 14900K a asi o 5 % více než 14900KS. U vícevláknového výkonu se to odhaduje těžko, zde je potřeba brát do úvahy vliv chybějícího Hyper-Threadingu, naopak výrazně vyšší výkon úsporných jader a jejich vyšší takty, takže zde se do teoretických odhadů raději pouštět nebudu. Každopádně E-Core by měla "boostovat" až na frekvenci 4,7 GHz (u 14900K jde o 4,4 GHz).

Revised. Labeled a 6+4+0Xe as 6+8+0Xe earlier, which is not the case. pic.twitter.com/MvH3ealFdU — Jaykihn (@jaykihn0) July 15, 2024

Dále se objevily informace o tom, jaké bude rozložení jednotlivých čipů. Core i9 bude mít 24 jader v konfiguraci 8P+16E a iGPU se 4 Xe jádry, přičemž má být k dispozici v řadách K (125W PBP), bez přídomku (65W PBP) a úsporné T (35W PBP). Core i7 klesne na 20 jader v konfiguraci 8P+12E, přičemž bude jak ve verzích s integrovaným GPU se 4 Xe jádry, tak i ve verzích úplně bez něj. U Core i5 to bude podstatně více zamotané. Tam budou k dispozici 14 a 10jádrové modely. Začneme 14jádrovými Core i5. 125W verze budou mít konfiguraci 6P+8E a buď budou s iGPU se 4 Xe jádry nebo bez něj. 65W i 35W verze mají být shodně rovněž ve 14jádrových verzích 6P+8E, ale nabízet se mají s různými variantami iGPU se 4 nebo 3 Xe jádry. Dále to ale pokračuje 10jádrovými Core i5. Zde už máme nanejvýš 65W varianty v konfiguraci 6P+4E a buď s chybějícím iGPU nebo ve verzi s 2 Xe jádry. 35W varianta má být pouze jako 6P+4E s iGPU se 2 Xe jádry.