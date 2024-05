Dostává Intel rozum? Intel Core Ultra 9 285K má mít max. frekvenci jen 5,5 GHz

Nynější procesory Intel Raptor Lake Refresh se dostaly na a za hranici 6 GHz, ta je ale v praxi jen obtížně dosažitelná kvůli velmi vysoké spotřebě a s tím [v mnoha případech] souvisejícímu nedostatečnému chlazení, což pak procesor nepustí na tyto rekordně vysoké frekvence. Tyto procesory by se v základním nastavení měly držet na 253W MTP (resp. 320 W u modelů KS). Jak ale víme, spousta herních základních desek byla natavena tak, aby tyto limity nedodržovaly, následkem čehož procesory běžely i na vyšších taktech, nicméně v nemálo případech nestabilně

Nová generace Arrow Lake-S by se ale v taktech (a ve výsledku možná i ve spotřebě) možná mohla trochu umravnit. Proslýchá se totiž, že by nové modely mohly dosahovat mnohem nižších frekvencí a dokonce i nejvýkonnější model Core Ultra 9 285K má dle nich běžet maximálně na taktu 5,5 GHz. Je známo, že s rostoucími frekvencemi výrazně roste spotřeba, a to obvykle o dost rychleji než takt samotný zejména v případech, že se naráží na strop dané architektury. Už o trochu nižší frekvence by tak mohly znamenat mnohem rozumnější hodnoty spotřeb. Zda se tak ale stane a Intel posune PBP a/nebo MTP směrem dolů, to ale není jasné. Otázkou také je, zda se IPC navýší natolik, aby to stačilo překonat ztrátu danou nižšími frekvencemi.