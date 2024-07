Intel Core Ultra 9 285K v testu: o 15-18 % vyšší výkon v MT, efektivita blíž novým Ryzenům

Intel připravuje nové desktopové procesory Arrow Lake-S, přičemž vrcholem by měl být model Core Ultra 9 285K. U něj se předpokládá, že jeho maximální frekvence bude dosahovat 5,7 GHz a bude mít 24 jader v konfiguraci 8 výkonných P-Core a 16 úsporných E-Core. Poněvadž P-Core přišla o technologii Hyper-Threading, má podporovat zpracování maximálně 24 vláken najednou místo 32 vláken jako u Raptor Lake se stejnou konfigurací. Na druhou stranu P-Core by měla mít o 14 % vyšší IPC a E-Core dokonce o 38-68 % dle druhu výpočtů. Otázkou je, zda to dožene absenci Hyper-Threadingu (nižší počet vláken) a nižší takty. To nám mohou napovědět první testy. Ty zveřejnil leaker Jaykihn a jsou tu dobrá i špatná čísla.



Preliminary Arrow Lake -S QS 250W Benchmarks.



ARL-S ES2 and 8+16 Raptor Lake -S SKUs for comparison. pic.twitter.com/aDSqJOcbqO — Jaykihn (@jaykihn0) July 24, 2024

V testu se objevil inženýrský vzorek ES2 s frekvencí max. 5,5 GHz i pokročilejší varianta QS, která má blíže k finální produkci, a ta běžela až na 5,7 GHz. I když jsou takty novinky nižší než u Raptor Lake, vyšší IPC by mělo umožnit dosáhnout vyšších výkonů v single-thread aplikacích, a to přibližně o 8 % (100%×1,14×5,7/6,0). Benchmark Geekbench 5.4.5 nicméně vykázal zatím jen cca 1% nárůst z 2432 bodů (14900K) na 2455 bodů (285K). To je docela zklamání, nicméně musíme vzít do úvahy, že jde stále o inženýrský vzorek, byť už typu QS.



O dost zajímavější je to ale ve vícevláknových testech. Tam už v Geekbenchi vzrostl výkon z 23.902 (u 14900K) na 27.381 bodů, což je navzdory nižšímu počtu vláken nárůst výkonu o necelých 15 %. V případě Cinebench R23 šlo o nárůst z 36.681 na 43.118 bodů, to znamená nárůst o necelých 18 %. To jsou už docela pěkná čísla.