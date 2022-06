Intel Fishhawk Falls: konečně nové High-End Desktopová CPU

Už dříve se ale mluvilo o tom, že Intel chce konečně uvést na trh své nové HEDT procesory pro pracovní stanice a nyní se jeden z nich objevil pod označením Xeon W5-3433. Můžeme mluvit o generaci Fishhawk Falls, a to zatím v modelu s jen 16 jádry.

Nově zaznamenaný Xeon v benchmarku Sandra od SiSoftware evidentně nemá malá a velká jádra, neboť nabízí 16C/32T a k tomu pak 2 MB L2 cache na jádro a celkem 45 MB L3 cache. To dává pro relativně nízký počet jader úctyhodných 77 MB cache. Nad pracovním taktem těsně pod 2 GHz se nemusíme pozastavovat, neboť může jít a také pravděpodobně jde ještě o vzorek a takty se budou postupně zvyšovat.

Zatím ale stále nic moc nevíme o chystané HEDT platformě Intelu. Ten si s těmito procesory ostatně dal na pár let pauzu, takže už vůbec není jasné, jakým způsobem se je pokusí oživit a zda půjde i o řadu Core-X (či jiné Core), nebo už jen právě o Xeony W pro pracovní stanice. Intel by si ale prý mohl připravit Alder Lake-X coby levné Xeony, zatímco Fishhawk Falls budou ve skutečnosti upravené Sapphire Rapids pro čipset W790.

Právě o Sapphire Rapids jsme ale naposledy slyšeli , že byly zřejmě opět odloženy, a to až o rok, čili do 2. kvartálu 2023. To by znamenalo, že se nových vícejádrových HEDT CPU od Intelu jen tak nedočkáme a že AMD bude mít šanci vypustit na trh už Threadrippery s jádry Zen 4, pokud ovšem bude chtít. V poslední době se totiž firmě AMD zrovna moc nechtělo, neboť nemělo dost křemíků pro jiné produkty, kde mu Intel naopak konkuroval, takže proč by inovovalo především tam, kde konkurence není.