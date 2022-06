Prodávají se už chladiče pro Sapphire Rapids, ty mohou být odloženy do roku 2023

Procesory Sapphire Rapids představují vůbec první serverová CPU od Intelu, která budou tvořena samostatnými dlaždicemi propojenými na jedné procesorové destičce pomocí křemíkových můstků. Navíc se očekávají i verze, jež budou mít navíc ve výbavě i vlastní paměti typu HBM, což už je z hlediska celého konceptu na hony vzdáleno od dosavadních monolitů.

V nabídce prodejce Newegg se přitom už objevily chladiče pro patici LGA 4677, která náleží procesorům Sapphire Rapids, ale to není to nejdůležitější. Server VideoCardz totiž uvádí, že nástup těchto procesorů do běžného prodeje byl odložen až do druhého kvartálu příštího roku, čili by šlo mluvit o dalším celém roku čekání.

Procesory Sapphire Rapids přitom byly chystány na poslední kvartál roku 2021, čili už nyní jsou výrazně zpožděny. Je sice pravda, že někteří zákazníci Intelu už je mají k dispozici, ale zde jde o obvyklou praxi, kdy firmy s Intelem mohou díky tomu spolupracovat na dokončení vývoje příslušných platforem a samy se mohou také připravit z hlediska podpory softwaru a potřebných optimalizací. Něco jiného je ale vypuštění do běžného prodeje, které si vyžádá už rovněž běžnou produkci.

Víme přitom, že Intel může své oficiálně sdělované plány rychle měnit, jak ukazuje třeba tento dokument z letošního února, kde se píše: "Starting in the first quarter of 2022, Intel will deliver Sapphire Rapids". Jak dobře víme, nic takového se nestalo a pokud bylo nedávno ohlášeno další zpoždění, a to bez bližšího určení, očekávat můžeme skutečně cokoliv. V obou výše odkazovaných případech je přitom zdrojem sama Sandra Rivera (EVP a GM, Intel Datacenter and AI Group).