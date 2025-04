Intel Foundry možná vytvoří joint venture s TSMC

Intelu se poslední dobou finančně nedaří. Zatímco spotřebitelské procesory jsou nadále vysoce ziskovým podnikáním , firmě se moc nedaří v serverové a výpočetní sféře, kde trestuhodně zaspala nástup AI (což se také vytýká bývalému CEO Gelsingerovi, který se soustředil na výrobu čipů a nikoli na AI). Finančně je ale obrovským problémem divize Intel Foundry zabývající se onou výše zmíněnou výrobou čipů. Investice do ní vytváří obrovské ztráty, což táhne celou společnost dolů. Proto se v posledních měsících často mluví o konci zlaté éry Intelu a možném prodeji některých jeho částí. Dost často se to zmiňuje právě ohledně Intel Foundry, která by tím získala větší nezávislost.

Nyní přichází na přetřes to, že by tato divize mohla společně s firmou TSMC vytvořit nové joint venture, kde by měl Intel velký 80% podíl, TSMC by se pak dostalo na 20 %. Firmy se už dle zákulisních zpráv měly dohodnout na spolupráci ohledně provozu amerických továren Intelu na čipu. Tato jednání údajně probíhají už nějakou dobu, nicméně urychlit je měly nově uvalené tarify (dovozní cla), které zavádí prezident Donald Trump. Taková spolupráce TSMC s Intelem na továrnách na půdě USA by mohla pomoci společnosti TSMC obejít část těchto tarifů a zajistit si větší přítomnost v USA.