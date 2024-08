Intel je ve ztrátě a propustí 15 % zaměstnanců, CPU za to ale nemohou

Intelu a povídáme se, čemu se daří a čemu nikoli. Poslední výsledky totiž moc dobré nebyly. Firma oznámila propuštění 15 % zaměstnanců do konce letošního roku, což by mělo odpovídat zhruba 15-17 tisícům lidí. Dalším krokem by mělo být snížení nákladů na vývoj. Intel se postupně blíží ke konci svého plánu 5NY4, tedy 5 nových výrobních procesů za 4 roky, a v blízké budoucnosti by mohl těžit z výsledků tohoto vývoje. Intel 18A je z větší části hotov a měl by naběhnout v první polovině roku 2025 pro procesory Panther Lake a serverové Clearwater Forest, procesy Intel 14A a 10A s využitím High NA EUV jsou ještě ve vývoji. Cílem je spolu s dalšími optimalizacemi ušetřit 10 mld. USD. Nedávno jsme se dívali na finanční výsledky společnosti AMD , nyní přejdeme ka povídáme se, čemu se daří a čemu nikoli. Poslední výsledky totiž moc dobré nebyly. Firma oznámilado konce letošního roku, což by mělo odpovídat zhruba 15-17 tisícům lidí. Dalším krokem by mělo být snížení nákladů na vývoj. Intel se postupně blíží ke konci svého plánu 5NY4, tedy 5 nových výrobních procesů za 4 roky, a v blízké budoucnosti by mohl těžit z výsledků tohoto vývoje. Intel 18A je z větší části hotov a měl by naběhnout v první polovině roku 2025 pro procesory Panther Lake a serverové Clearwater Forest, procesy Intel 14A a 10A s využitím High NA EUV jsou ještě ve vývoji. Cílem je spolu s dalšími optimalizacemi ušetřit 10 mld. USD.

A nyní čísla. Samotné příjmy jsou vcelku v pořádku, tam je 12,8 mld. USD za čtvrtletí jen o 1 % méně než ve stejném období loňského roku. Horší je to ale se ziskem. Dle metriky non-GAAP se loňský mírný čistý zisk 0,5 mld. USD smrsknul na 0,1 mld. USD. Jenže dle GAAP je to mnohem horší. Podle této metriky měl Intel sice loni slušný zisk 1,5 mld. USD, ale letos má ztrátu 1,6 mld. USD. A to není vůbec pěkné číslo.

Divize Client Computing Group (CCG), kam spadají především procesory, si vedle poměrně dobře. Za poslední 4 čtvrtletí (Q3/23-Q2/24) je sice to poslední o chlup nejhorší v příjmech i ziscích ze všech čtyř, nicméně proti loňskému roku (Q2/23) se příjmy navýšily o 9 % na 7,4 mld. USD a také se zvýšil provozní zisk z 2,0 na 2,5 mld. USD. Prodeje AI PC navíc překonávají očekávání a Lunar Lake by se měl dostat na trh dokonce ještě s předstihem. Procesory tak za špatným výsledkem firmy nestojí a ani výhledově to nevypadá špatně.

O něco horší je to s Data Center and AI (DCAI). Sem spadají serverové procesory Xeon nebo akcelerátory Gaudi. Intel ale přiznává, že na rozdíl od Nvidie a AMD se mu ale vůbec nepovedlo svézt se na vlně zájmu o AI (tyto firmy totiž ve výpočetní oblasti rostly obrovským tempem a jejich AI divize výrazně překonaly dosavadní nejdůležitější divize firem). Příjmy se tak u DCAI snížily o 6 % na 3,0 mld. USD, nižší je také provozní zisk, ten šel z 0,5 na 0,3 mld. USD.

Network and Edge (NEX) šel také mírně dolů, příjmy klesly z 1,4 na 1,3 mld. USD, provozní zisk zůstává na 0,1 mld. USD po zaokrouhlení na desetiny, nicméně šlo zde o mírný růst.

Zásadní problém Intelu ale tkví jinde. Intel Foundry. Intel hodně tlačil na vývoj nových výrobních procesů, což se prozatím projevilo v nákladech, ale nikoli v příjmech. Ty meziročně vzrostly jen mírně ze 4,2 na 4,3 mld. USD, ale ztráty se výrazně prohloubily, a to z 1,9 na 2,8 mld. USD. Tato divize je tak ohromným způsobem ztrátová a je tím hlavním, co letos táhlo Intel směrem dolů. Kdo ví, možná bude tím, co ho za pár let bude díky těmto investicím naopak táhnout směrem nahoru. Prozatím to ale rozhodně neplatí.

Další menší divize také moc radosti nepřinesly, Altera šla příjmy o 57 % dolů na 361 mil. USD a z provozního zisku 346 mil. USD je nyní ztráta 25 mil. USD. Mobileye pak klesl o 3 % na 440 mil. USD v příjmech, provozní zisk pak klesl ze 129 na 72 mil. USD.

Na tyto zprávy pochopitelně reagovaly i akcie, ty z 29 USD po ohlášení výsledků spadly na cca 21,5 USD (o 26 % dolů) a dnes jsou už dokonce pod hranicí 20 USD. Ve výsledku je tak hodnota Intelu zhruba 85 mld. USD. Pro srovnání, AMD má nyní necelých 211 mld. USD a má tak 2,5krát větší hodnotu než Intel. Oběma ale výrazně utekla Nvidia s 2,56 bilionu USD (2564 mld. USD). Intel tak překonává 30násobně.