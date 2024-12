Intel končí práci na čistě 64bitové architektuře x86S

V květnu loňského roku Intel oznámil, že zahájil vývoj architektury x86S , která měla být vylepšením standardních architektur nových procesorů x86 tím, že je měla zbavit historické zátěže v podobě 16bitové a 32bitové podpory včetně dalších režimů, které už tyto procesory v zásadě nepotřebují. Procesory s x86S by tak rovnou měly nabíhat v 64bitovém režimu místo toho, aby se přes historické režimy postupně prokousávaly až do 64bitového módu. Intel se ale rozhodl, že další práci na architektuře x86S ukončí, ačkoli ještě před pár měsíci zveřejnil novou verzi návrhu této modifikované architektury. Ta se tak své historické zátěže nezbaví.

Nadále bude pracovat na vývoji x86, ale místo toho, aby z ní konečně i něco významnějšího ubral, bude nadále především přidávat. Připomeňme, že Intel spolu s AMD vytvořil iniciativu pro další vývoj architektury x86 (x86 Ecosystem Advisory Group) tak, aby dokázala čelit hrozbě např. ze strany architektury ARM. Nyní tak zdůrazňuje především to, že chce stavět na dekádách softwarové kompatibility. Nezapomeňme, že architektura x86 má už přes 45 let. Do výše zmíněné iniciativy pro další vývoj x86 patří i několik dalších společností, nejde výhradě o podnik AMD a Intelu.