Intel navrhuje 64bitovou architekturu x86S bez historické zátěže 16 a 32 bitů

Společnost Intel přišla s návrhem na inovovanou architekturu x86S. Ta by chtěla být čistě 64bitová na rozdíl od x86-64 (Intel 64), která má na hrbu už přes 20 let. Intel zdůrazňuje, že Microsoft už nedodává 32bitovou verzi operačního systému Windows 11, sám nepodporuje nativní běh systémů, které nevyužívají UEFI64, a 64bitová architektura je dnes standardem. Stále je možný běh 32bitových aplikací, ale nativní podpora 16bitových už byla opuštěna. Přesto je spousta míst, která v procesorech řeší zpětnou kompatibilitu s již nepoužívanými nebo nepotřebnými postupy. Takovým je třeba vstup do 64bitového režimu, který je zbytečně komplikovaný, a Intel přemýšlí nad tím, zda by nebylo prostě jednodušší do 64bitového módu vstoupit hned a přímo. Tyto přechody dnes už nemají své opodstatnění.



Každopádně by odstranění těchto technologií, které nyní běží v reálném nebo chráněném režimu, vyžadovalo vytvoření 64bitových ekvivalentů. Jde např. o bootování CPU, které nyní startuje v režimu reálných adres. Dalším jsou 5úrovňové stránky, které nejprve vyžadují deaktivaci stránkování. Čistě 64bitový procesor by však zjednodušil software i hardware. Jednodušší by byl segmentační model, odstranila by se podpora 16bitového adresování a další nepoužívané technologie. Pro běh starších systémů by se pak naopak měla využívat virtualizace, která by měla emulovat odstraněné funkce nutné pro jejich běh.