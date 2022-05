Intel koupil Siru Innovations, pozůstatek neúspěšných BitBoys

Glaze3D byly ohlášeny v roce 1999 a slibovaly na tehdejší dobu velice slušný výkon, na nějž by konkurenti jako 3Dfx, ATi, Matrox či NVIDIA neměli odpověď. Vývojáři se chlubili třeba 200 snímky za sekundu v tehdejším hitu Quake 3 Arena na nejvyšší kvalitu, nicméně nakonec se z Glaze3D vyklubal čistý hardwarový vapourware, čili produkt, který nikdy nepřišel na trh.

Grafické čipy pro Glaze3D měly být vyráběny nejdříve 200nm a pak 170nm procesem firmy Infineon, ovšem nakonec prý BitBoys nedokázali najít firmu, která by jejich čipy tak, jak byly designovány, dokázala vyrobit. O několik let později firmu BitBoys za 44 milionů dolarů koupila právě ATi, která se později sama stala součástí AMD. V tu dobu ovšem klíčoví lidé z BitBoys už odešli k firmě Qualcomm a pak založili další společnost, Siru Innovations. Firmě AMD ovšem zůstalo duševní vlastnictví BitBoys, které mohlo přispět třeba k nasazení paměti eDRAM v Xbox 360. Právě s využitím eDRAM coby klíčové součásti Glaze3D, se totiž dříve počítalo.

Intel přitom tento týden ohlásil , že firmu Siri Innovations koupil pro svou grafickou divizi a že jde o posilu pro oblasti MaaS/ADAS, herní technologie či hyperscale.



Siru Innovations tak nyní bude řídit Raja Koduri, který byl nedávno povýšen na výkonného viceprezidenta (EVP) a dle jeho tweetu tato firma přispěje k vývoji 3. generace grafických čipů Arc, neboť bylo zmíněno kódové označení Celestial.

V posledních letech se firma Siru Innovations soustředila na vývoj technologií pro mobilní grafiku, ale na co se zaměří nyní pod křídly Intelu, to bychom mohli leda hádat. Balaji Kanigicherla (AGX Custom Compute Group, Intel) ostatně mluví o tom, že Siru jeho divizi dodá potřebný talent v oblastech grafické architektury, softwaru, modelování a implementace hardwaru, takže to může být v podstatě cokoliv.