Raja Koduri byl v Intelu povýšen, nyní už je výkonným viceprezidentem

Raja Koduri do Intelu překvapivě přestoupil z firmy AMD a dostal vlastní divizi, která nyní nese název Accelerated Computing Systems and Graphics. Nyní jej už můžeme označovat za výkonného viceprezidenta (Executive Vice President), na kteroužto pozici jej povýšil Patrick Gelsinger, jak uvádí The Register na základě interního oběžníku. Dosud Koduri zastával pozici Senior Vice President.