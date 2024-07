Intel Lunar Lake se 17W PBP v Geekbenchi poráží starší 28W AMD, ale na nové nestačí

Společnosti AMD i Intel představily nové mobilní procesory a Intel ještě jednu řadu představí. V případě AMD to jsou nové Ryzeny AI s architekturou Zen 5, které navyšovaly počty jader a ze začátku budou k dispozici jako 10jádrový Ryzen AI 9 365 a 12jádrový Ryzen AI 9 HX 370. Díky SMT tak mají podporovat 20, resp. 24 vláken najednou. Těmto procesorům by měly konkurovat nové mobilní Arrow Lake, na které se ještě čeká. Prozatím zveřejněnou novinkou Intelu jsou procesory Lunar Lake , které míří poněkud jinam. Zatímco AMD svými novinkami míří především do výkonných notebooků, Lunar Lake je zacílen spíše na spotřebu než na výkon. Ostatně má jen 8 jader a kvůli absenci Hyper-Threadingu jen 8 vláken. Na druhou stranu to pro většinu procesorů přináší 17W PBP a 30W MTP, což jsou u Intelu poměrně nevídaně nízké hodnoty. A nyní tu máme nové výsledky v benchmarku Geekbench 6, který ukazuje, jak si tyto procesory stojí.

Poslední únik nám ukázal výkon modelu Intel Core Ultra 7 256V. Ten patří zhruba do středu pole. Má základní frekvenci 3,7 GHz u E-Core a 4,8 GHz u P-Core (nejvýkonnější 288V má 3,7/5,1 GHz). Tento procesor má GPU Arc 140V, tedy plnohodnotný grafický čip, a to na lehce sníženém taktu 1,95 GHz (288V má 2,05 GHz). 256V je verzí s integrovanou 16GB RAM, některé modely ale mohou mít 32 GB.

A jak to vlastně dopadlo? Pokud jde o jednovláknový výkon, nový Lunar Lake dosáhl na 2608 bodů. Starší Meteor Lake (Core Ultra 9 185H) se 45W PBP a hrozivou 115W MTP to překonává o 16 %. To je pro nový čip velmi dobrá vizitka. Výrazně překonává i starší Ryzen 7 8840HS s 28W TDP, a to dokonce o 22 %. Nová architektura tak vypadá být opravdu velmi efektivní. Na druhou stranu se ukazuje, že nové Ryzeny s architekturou Zen 5 dokážou být i s 28W TDP velmi výkonné a Ryzen AI 9 365 je v jednovláknovém testu o 5 % lepší a Ryzen AI 9 HX 370 dokonce o skoro 9 %. To současně znamená také to, že Zen 5 proti Zen 4 na stejné 28W TDP přináší o 28-32 % více výkonu v rámci tohoto testu. Víme však, že IPC nových Ryzenů by měla být vyšší asi jen o půlku tohoto množství, cca 16 %.

Dále tu máme vícevláknový test. Ten je u Geekbench 6 více ošemetný, ještě více než ten jednovláknový totiž hodně sedí novým architekturám. Nový Lunar Lake (256V) zde dosáhl na 10506 bodů. Zde se už malý počet jader a absence Hyper-Threadingu jasně projevuje, ale asi ne tak výrazně, jak bychom čekali. I s tímto výsledkem totiž Lunar Lake dokázal porazit starší 28W AMD s 8 jádry a 16 vlákny. Ryzen 7 8840HS je totiž o 9 % pomalejší. Na novější čipy a procesory s vyšším počtem jader ale Lunar Lake pochopitelně nemá. Výše zmíněný Meteor Lake s 16 fyzickými jádry a 22 vlákny (což je skoro 3násobek toho, co zvládne Lunar Lake) dosahuje jen o 15 % výše. Vzhledem k rozdílu počtu jader a spotřebě bychom jistě čekali, že Lunar Lake bude vůči Meteor Lake podstatně slabší. 15 % je až překvapivě malý rozdíl.

Zde je ale nutné podotknout, že Lunar Lake má výrazně výkonnější E-Core, což je jedna věc (IPC by mělo být o 38-68 % vyšší, to bylo totiž u starších E-Core opravdu tragické). Za druhé, jak už bylo zmíněno, Geekbench 6 hodně sedí novým architekturám, kde dosahuje překvapivě dobré výsledky vůči těm starším (nové 6jádro může překonat třeba o dvě generace starší 16jádro), což ve výsledku komplikuje srovnání (výsledek z benchmarku se nedá moc dobře vztáhnout na obecný výkon procesorů). Hodně utíkají i nové Ryzeny, tam se vyšší počet jader a přítomnost SMT prostě projeví. Ryzen AI 9 365 nabídne o 24 % více výkonu, Ryzen AI 9 HX 370 pak o necelých 41 %. Pokud se podíváme na Ryzeny mezi sebou, tak AI 9 365 proti 8840HS nabídne o 37 % vyšší MT výkon při stejné 28W TDP.