Mobilní AMD Ryzen AI 300 přináší NPU s 50 TOPS a 2krát silnější GPU

Mobilní sféra procesorů AMD se dočkala velmi významné inovace. Společnost totiž představila nové procesory Ryzen AI 300 (Strix Point), které přináší velmi výrazná vylepšení ve všech třech oblastech, tedy CPU, GPU i NPU. Pokud jde o část CPU, tak zde se jednak projevuje nová architektura Zen 5, která u desktopů přináší o 16 % vyšší IPC, tak i navýšený počet jader, který může být 10 nebo dokonce 12. Procesory mají hybridní architekturu Zen 5 + Zen 5c. Novinka je vyráběna 4nm procesem FinFET u TSMC a vždy tu máme 4 plnohodnotná jádra Zen 5 a pak 6-8 slabších jader Zen 5c.

L2 cache má kapacitu 1 MB na jádro u obou typů jader, L3 cache je pak o kapacitě 24 MB. AMD zrušilo přídomky, zůstává jen HX u jednoho z modelů, ten ale nic nehovoří o výsledné spotřebě. Ta může být výrobcem notebooku nastavena na cokoli mezi 15 až 54 W, výchozí TDP je pak 28 W.

Slabším modelem je AMD Ryzen AI 9 365, který je 10jádrový (4× Zen 5 + 6× Zen 5c) se základním taktem 2,0 GHz, maximální Boost vrcholí hodnotou 5,0 GHz. AMD Ryzen AI 9 HX 370 má 12 jader (4× Zen 5 + 8× Zen 5c), jeho základní frekvence je rovněž 2,0 GHz, Boost ale vrcholí dokonce ještě trochu vyšší hodnotou 5,1 GHz.



Vylepšení bylo dosaženo ale i u GPU, a to také dost významné. Samotná architektura RDNA 3.5 nějak zásadním skokem ve výkonu sice nebude, významné je ale to, že u 10jádrového modelu tu máme Radeon 880M, který má 12 CU s taktem 2900 MHz. Navýšení počtu výpočetních jednotek o 50 % by mělo významně posunout výkon nahoru. Ještě zajímavější je to u 12jádrové verze, která má Radeon 890M. Tady už mluvíme o 16 CU s frekvencí rovněž 2900 MHz, což posouvá hrubý výkon na 2násobek (to nemusí platit pro skutečný herní výkon).

Pro zajímavost, desktopový Radeon RX 7600 má sice dvojnásobný počet CU (tedy 32), ale takt jen 2250 MHz. Když to dáme dohromady, máme tu integrované GPU o hrubém výkonu na úrovni 64 % desktopového Radeonu RX 7600 a 89 % výkonu mobilní karty Radeon RX 7600S. S takovými GPU hrozí zánik další řady dedikovaných GPU pro notebooky, opodstatnění možná postupně ztratí i mobilní RX 7600 a jejich nástupci.



No a aby toho nebylo málo, máme tady výrazně výkonnější NPU. Zatímco u Hawk Point jsme mluvili o výkonu 16 TOPS, tady má více než 3násobek, a to 50 TOPS. Díky tomu překonává NPU v novém Snapdragonu X Elite (45 TOPS), bude patrně lepší než NPU v Intel Lunar Lake (40-45 TOPS), je také lepší než Apple M4 a výrazně překonává nynější Ryzeny i Intel Meteor Lake. Ve výsledku tak Ryzen AI 9 365 nabízí pro AI velmi vysoký výkon 73 TOPS, Ryzen AI 9 HX 370 pak dokonce 80 TOPS. Zajímavostí nového NPU má být funkce Block FP16, která umožňuje dosahovat 16bitové přesnosti pro desetinná čísla s výkonem odpovídajícímu zpracování v 8bitových celých číslech, a to bez kvantizace.

AMD zde ukazuje srovnání výkonu se Snapdragonem X Elite v některých aplikacích. Vést by měl především v grafice, nicméně díky vysokému počtu vláken by měl nabízet vyšší výkon i v multitaskingu.

Proti Intelu by měly být rozdíly ještě výraznější. Tam je to např. v multitaskingu o 47 % více, otázkou ale je, nakolik je Cinebench 24 průkazným benchmarkem pro měření tohoto parametru.

Díky velmi výkonnému GPU slibuje AMD výrazně vyšší výkon ve hrách. V 6 vybraných je to mezi 28 až 47 % navíc, v průměru pak o 36 %. Nové procesory by se v noteboocích měly začít objevovat v červenci letošního roku.