Intel Lunar Lake-V má mít 17-30W TDP, místo E-Core tu bude více LP E-Core

O procesorech Intel Lunar Lake se poslední dobou psalo už mnohokrát. Jde o jednu z dvou nových architektur, které by se dle plánů Intelu měly představit ještě letos, přičemž jako první má být Arrow Lake, druhou bude pak Lunar Lake. Zda to stihne, to se teprve ještě uvidí, každopádně množství úniků roste každým dnem, což napovídá, že možná přece jen nebudou až tak daleko od uvedení, jak by se vzhledem k posledním zpožděním Intelu dalo očekávat. A co že nás podle posledních informací, které z větší části potvrzují ty předešlé, čeká?



Lunar Lake-V, která vznikla přejmenováním Poslední informace se týkají verze, která vznikla přejmenováním Lunar Lake-MX . Jde o verzi procesoru, který má v sobě integrovánu operační paměť LPDDR5X-8533 o kapacitě až 32 GB, jde tak o podobné řešení, jako používá u svých procesorů řady M společnost Apple. Z rychlé paměti přímo na čipu by mohla profitovat i integrovaná grafika v podobě nové architektury Battlemage. Zde se mluví o přítomnosti maximálně 8 Xe jader. Integrace paměti do pouzdra procesoru ale znamená, že je potřeba počítat v rámci tohoto dílu s navýšením spotřeby, a tak tyto procesory budou mít PBP zvýšenou z tradičních 15-28 W na 17-30 W.

Další zajímavou informací je to, že zde nenajdeme úsporná jádra E-Core. Procesory se budou skládat z tradičních výkonných jader P-Core (Lion Cove), zde už bez podpory Hyper-Threadingu, a velmi úsporných jader LP E-Core. Půjde v podstatě o ještě níže taktovaná jádra Skymont. Hovoří se o tom, že všechny modely Lunar Lake-V budou 8jádrové se 4 P-Core a 4 LP E-Core, přičemž se budou lišit frekvencemi a velikostí L3 cache paměti. Intel zde chce hodně vylepšit i NPU, které má mít 3krát vyšší výkon než dnešní Meteor Lake.