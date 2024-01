Intel Lunar Lake-MX má přinést až 32GB paměť LPDDR5X přímo na čipu

Před několika lety přišel Apple se svou architekturou procesorů M, která do notebooků i počítačů ve velkém přinesla vestavěnou sdílenou RAM v procesoru. Poslední úniky naznačují, že bychom se něčeho podobného mohli dočkat i od Intelu. Ten by měl totiž připravovat novou generaci procesorů Lunar Lake-MX, přičemž půjde o mobilní procesory využívající nejen nové generace grafických čipů Arc Battlemage, ale také oné vestavěné paměti. Podle neoficiálních informací by mělo jít o dual-channel LPDDR5X-8533, o něž by se měla postarat společnost Samsung.



To by současně znamenalo, že paměť RAM by nebyla vyměnitelná, nicméně to v mnoha případech není ani dnes, kdy je připájena přímo na základní desce. Teoreticky by to ale mohlo snížit latence přístupů do paměti a spolu s vysokými frekvencemi pamětí (a vysokou datovou propustností) pomoci zejména integrovanému grafickému čipu. Hovoří se o tom, že by se tyto procesory měly vyrábět ve verzích s 16 GB a 32 GB paměti, a to jako Core 5 i Core 7. Má jít o 8jádrové modely s konfigurací 4P+4E. V případě Core 5 by měly mít 7 Xe jader a 5jádrové NPU, u Core 7 by si měly polepšit na 8 Xe jader a 6jádrové NPU. Výkonnější varianty procesorů mají dostat základní spotřebu 17-30 W, očekávají se ale také ultra-úsporné modely pro pasivně chlazené stroje, které se mají vejít do pouhých 8 W. Otázkou samozřejmě ale zůstává, kolik bude spotřeba MTP a ne PBP, se kterou se dá snadno čarovat pouhou změnou základních frekvencí. Je ale potřeba současně upozornit, že nejde o oficiální informace, takže je potřeba brát je s rezervou.