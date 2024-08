Intel má první funkční vzorky procesorů vyrobených procesem Intel 18A

Intel Foundry, tedy výroba čipů. Zde se negativně projevily náklady na vývoj nových procesů kvůli plánu 5N4Y (5 nových procesů během 4 let). Jsou zde ale i úspěchy. Tento vývoj jde poměrně dobře a Intel ohlásil, že se mu už povedlo vyrobit první procesory pomocí procesu Intel 18A. Tyto první procesory byly funkční a společnost je otestovala v počítačích, které byly bez speciálních konfigurací schopny nabootovat do operačního systému (a to např. s paměťovým systémem DDR na cílových frekvencích, které mají mít produkční procesory). Proces Intel 18A v příštím roce využijí procesory Intel Panther Lake ve spotřebitelské sféře a Clearwater Forest v té serverové (ten využije dále technologii Foveros Direct 3D). Nedávno jsme se podívali na finanční výsledky společnosti Intel , které nebyly zrovna moc pozitivní. Firmě se sice daří v procesorech, ale většina ostatních divizí spíše klesala a velký minus přinesla divize, tedy výroba čipů. Zde se negativně projevily náklady na vývoj nových procesů kvůli plánu 5N4Y (5 nových procesů během 4 let). Jsou zde ale i úspěchy. Tento vývoj jde poměrně dobře a Intel ohlásil, že se mu už povedlo vyrobit první procesory pomocí procesu. Tyto první procesory byly funkční a společnost je otestovala v počítačích, které byly bez speciálních konfigurací schopny nabootovat do operačního systému (a to např. s paměťovým systémem DDR na cílových frekvencích, které mají mít produkční procesory). Proces Intel 18A v příštím roce využijí procesoryve spotřebitelské sféře av té serverové (ten využije dále technologii Foveros Direct 3D).

Tento proces je také nabízen ostatním firmám pro výrobu jejich čipů a Intel tu má několik zákazníků, což by konečně mohlo přinést pozitivní změnu do finančního hospodaření divize. První z nich by mohl dostat své čipy už v první polovině příštího roku. Intel 18A využívá technologii RibbonFET GAA (Gate-All-Around), přičemž GAA už dnes ve 3nm výrobě využívá Samsung a brzy ho nasadí také TSMC u svého 2nm procesu. O napájení se tu stará technologie PowerVia.

Zajímavou informací je také to, že Intel vyvíjí i další generace procesorů, a to konkrétně Nova Lake, které by se mohly objevit v roce 2026 nebo 2027. U nich bude patrně použita výroba u společnosti TSMC (2nm proces), nicméně se nevylučuje, že tou dobou bude připraven i procesor Intel 14A a možná bude nakonec použit vlastní výrobní proces. Intel 14A by měl proti Intel 18A navýšit výkon na watt o 15 %, přičemž 14A-E by toto měl zvýšit o dalších 5 %.