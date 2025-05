Někteří zájemci o proces Intel 18A se od něj odvrací, Nvidia půjde jen cestou TSMC

Výrobní proceszkouší spousta externích partnerů, kteří jsou už mnohdy ve finálních fázích rozhodování. Na nějaký vážný úspěch to s výjimkou objednávky ze strany Microsoftu zatím nevypadá. Davin Zinser z Intelu prohlásil, že sice mají velké množství zájemců o nový výrobní proces, jenže když dostanou čipy vyrobené pomocí procesu 18A, nedaří se je překlápět na finální zákazníky. Buď dále vyčkávají a čekají na další vývoj, nebo v tom horším případě nepokračují dál a spolupráci odříkají. Množství skutečných objednávek tak podle něj prozatím není významné. Připustil, že jestli chce Intel uspět, musí kvality nového procesu ukázat sám na sobě a svých vlastních čipech, aby získal důvěru externích partnerů. S tím souvisí i to, že by měl navýšit zájem i o připravovaný proces Intel 14A. Sám Intel by měl proces 18A nasadit na konci letošního roku u mobilních procesorů Panther Lake a serverových Clearwater Forest.