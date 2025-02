Intel Nova Lake má přinést až 52 jader, budou mezi nimi i LP E-Core

Nova Lake, které by měly přijít nejen jako mobilní, ale také jako desktopové (nahradí tak Arrow Lake). Stát by se tak mělo ale až v příštím roce. Nedávno jsme se dozvěděli nové informace o připravovaných mobilních procesorech Panther Lake , tím to ale nekončí. Další zajímavé informace se totiž objevují i o procesorech, které by měly přijít nejen jako mobilní, ale také jako desktopové (nahradí tak Arrow Lake). Stát by se tak mělo ale až v příštím roce.

I desktopové procesory zde přijdou s LP E-Core a zmiňovaly se 3 různé konfigurace, přičemž v praxi jich bude patrně o něco více. Máme tu základ v podobě 16jádra s konfigurací 4P+8E+4LPE. Výkonná jádra P-Core využijí architekturu Coyote Cove, úsporná jádra E-Core a LP E-Core pak Arctic Wolf. Dále tu má být 28jádrová varianta s konfigurací 8P+16E+4LPE, což je podobné jako dnešní Core Ultra 9, které má 24 jader 8P+16E, tady by byla ona 4 vysoce úsporná jádra navíc. Maximem by ale mělo být až 52jádrové monstrum s konfigurací 16P+32E+4LPE, tedy 16 výkonnými jádry, dalšími 32 úspornými a ještě 4 velmi úspornými. Zda se vrátí Hyper-Threading, to nevíme, každopádně minimálně tu budeme mít podporu pro 52 vláken, a to všechna na vlastních jádrech (za předpokladu absence HT). AMD má prozatím u standardních Ryzenů 32 vláken na 16 jádrech.

Otázkou ale je, jak se to celé poskládá dohromady. Pravé jádro je obvykle výrazně výkonnější než přídavné vlákno vytvořené pomocí HT/SMT, na druhou stranu půjde o úspornější varianty jader. Co to rovněž udělá se spotřebou procesoru? Ono 52 jader, i když většina z nich úsporných, si určitě vezme spoustu energie. Budou operační systémy vůbec schopny nějak rozumně přerozdělovat zátěž mezi jednotlivá jádra? Tohle by mohl kámen úrazu, ale teoreticky i výhoda Intelu. Pokud se to bude přerozdělovat špatně, utrpí výkon. Pokud se to bude přerozdělovat dobře, může mít Intel výhodu ve velmi efektivním běhu méně náročných úloh, které nemusí využívat plnohodnotných hladovějších jader.