Mobilní Intel Panther Lake má přinést výkon až 180 AI TOPS a 16 jader

Panther Lake-H. O nich už víme, že mají 4P+0E+4LPE, přičemž zde bude integrované GPU se 4 Xe3 jádry. To tedy znamená novou architekturu GPU Celestial. Očekáváme podporu pamětí LPDDR5X-8533 i DDR5-7200 a AI výkon až 100 TOPS. Objevují se nové úniky ohledně připravovaných procesorů Intel na letošní a příští rok. Pro letošek se zmiňují především mobilní procesory. O nich už víme, že mají existovat v několika variantách , přičemž nyní se dozvídáme další podrobnější detaily. Nejslabší variantou mají být 8jádrové modely s konfigurací, přičemž zde bude integrované GPU se 4 Xe3 jádry. To tedy znamená novou architekturu GPU Celestial. Očekáváme podporu pamětí LPDDR5X-8533 i DDR5-7200 a AI výkon až 100 TOPS.

Druhou variantou mají být modely s konfigurací 4P+8E+4LPE, tedy 16jádrové verze. V tomto případě by zde opět mělo GPU se 4 Xe3 jádry pro GPU a AI výkon se má rovněž zastavit okolo 100 TOPS. Díky většímu počtu jader bude patrně o pár jednotek TOPS vyšší, ale nepůjde o nic zásadního. Nejvýkonnější verze bude mít také 4P+8E+4LPE, nicméně v jejím případě tu budeme mít mnohem výkonnější GPU s 12 Xe3 jádry. To by mělo výkon pro úlohy AI posunout až na 180 TOPS. Mluví se o tom, že tyto modely by měly podporovat pouze paměti LPDDR5X. U všech verzí se počítá s podporou 4 portů Thunderbolt 4 a TDP od 15 do 45 W.

Nově se zmiňuje také low-endová varianta Wildcat Lake s konfigurací 2P+0E+4LPE, což by mohl být docela zajímavý procesor pro nejúspornější notebooky. Rozhodně ale nepůjde čekat vysoký výkon. Zde by měla být 2 jádra Xe3 pro GPU, dva porty TB4 a AI výkon okolo 40 TOPS.