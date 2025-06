Intel Nova Lake má zvýšit ST výkon o 10 %, MT o 60 %, cache u bLLC překoná AMD X3D

Nova Lake by to ale mohla o něco zlepšit. Už víme, že nabídka má pokrývat Intelu se v poslední době nedaří vyrábět lepší procesory než AMD. S generací Core Ultra 200 (Arrow Lake) sice zlepšil efektivitu, výkonem to ale taková hitparáda není a velké rozdíly jsou zejména ve hrách, a to i u standardních modelů, natož vůči verzím X3D s pamětí 3D V-Cache. Nová generaceby to ale mohla o něco zlepšit. Už víme, že nabídka má pokrývat 12 až 52jádrové modely , přičemž všechny mají mít 4 vysoce úsporná jádra LP-E Core. Nyní se objevil únik, o který se postaral G_melo_ding. Tento únik vzhledem vypadá jak výstřižek z prezentace Intelu, nakolik je ale pravý, to není jasné.

Podle něj by nové procesory Nova Lake měly vylepšit svůj výkon v jednovláknových aplikacích o 10 %. Zde je potřeba podotknout, že jde o výkon, ne jen o IPC (výkon ovlivňuje IPC i frekvence). Ve vícevláknových aplikacích se totiž mluví o 60% nárůstu výkonu, za což budou jistě moci především jádra navíc. Vždyť dnes je vrcholem 24jádrový Core Ultra 9 285K (8 P-Core, 16 E-Core), v budoucnu má jít o 52jádrové monstrum s 16 P-Core, 32 E-Core a 4 LP-E Core. Vzhledem k nárůstu počtu jader (dvojnásobek P i E-Core, navíc ještě 4 super úsporná jádra) může být udivující, že výkon vzroste jen tak málo. Je tedy možné, že frekvence jader půjde spíše dolů, aby obsloužila co nejvíce vláken (např. i různých aplikací s nízkými nároky), a to co nejefektivněji.

Další zajímavostí je informace o tom, že by Intel měl nabídnout herní varianty s velkou cache pamětí podobně, jako to má AMD s modely X3D. Větší cache se v minulosti zmiňovala už několikrát. Podle dalšího úniku by totiž Core Ultra 9 této série (big LLC, bLLC) měly mít 180 MB cache, zatímco Ryzen 9 X3D má max. 128 MB (64 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache). V případě Core Ultra 7 bLLC by mělo jít o 144 MB. Opět, pro srovnání, Ryzen 7 zde vrcholí hodnotou 96 MB (32 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache).

Tyto procesory by ale možná mohly mít podstatně méně jader než standardní modely, zmiňuje tak další zákulisní informace. Zatímco normální Core Ultra 9 má mít oněch 52 jader, bLLC varianta by se měla zastavit na 28 jádrech (8P + 16E + 4LPE), Core Ultra 7 by pak místo standardních 42 jader mělo mít 24 (8P + 12E + 4LPE).