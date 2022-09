Intel (omylem?) ukázal 34jádrový "Raptor Lake-S" vybavený pouze P-Core

O jeden z dalších úniků ohledně připravovaných procesorůse postarala společnost sama. Zda záměrně nebo omylem, to nevíme. Podezřelý wafer vyfotil redaktor z TomsHardware na konferenci Innovation 2022 a podělil se také o několik poznatků. Byl označen jako Raptor Lake-S a zatímco dosud je maximem 24 jader (8P+16E) např. na procesoru Core i9-13900K, tento měl dokonce 34 jader. Navíc ani jedno z nich se nezdálo být úsporným jádrem E-Core, ale všech 34 bylo typu P-Core. To by značilo opravdu hodně výkonné CPU.