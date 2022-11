Intel on Demand: speciální funkce Sapphire Rapids s aktivací za příplatek

Systém softwarových zámků a různých příplatků nebo předplatných je mnohým lidem proti srsti a něco podobného si Intel chystá i do světa procesorů. U serverových procesorů Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) bude totiž nabízen systém Intel on Demand. Myšlenka je v zásadě jednoduchá. Procesory mnohdy umí spoustu nejrůznějších funkcí, ale ne všichni administrátoři je všechny potřebují. Někdy tak kvůli jedné funkci musí do mnohem dražší třídy procesorů, než by bylo nutné. Nově si budou moci koupit procesor, který tyto funkce sice hardwarově umí, nicméně softwarově budou zablokovány.



Administrátor pak bude moci za příplatek aktivovat jen ty funkce, které potřebuje. Zatím nevíme, o které funkce přesně půjde, ale nabízí se např. o Advanced Matrix Extensions (AMX), Dynamic Load Balancer (DLB), Data Streaming Accelerator (DSA), In-Memory Analytics Accelerator (IAA) nebo QuickAssist Technology (QAT). Systém je ale obestřen mnoha tajemstvími. Zatím nevíme, zda a případně o kolik budou takové levnější, než by byl plně odemčený procesor. Pokud bude procesor o zamčené funkce alespoň částečně levnější, může být vše v pořádku. Pokud se cena nezmění a za odblokování bude chtít Intel mnoho peněz navíc, nebude to pro uživatele zrovna ideální.



Také není jasná forma poplatků a jejich výše, tedy zda půjde jen o nějakou formu platby za využití a/nebo také o jiné formy předplatného a jednorázových nákupů. Víme však, že zde bude minimálně první zmíněný systém, tedy placení za využití díky integrovanému systému měření využívání. Uživatel si díky novému systému vyskládá procesor tak, jak potřebuje.

Pro Intel by v tom mohla být výhoda v podobě pravidelných příjmů méně závislých na době nákupu CPU, také může redukovat nabídku procesorů na méně modelů, které se budou lišit SW zámky a ne HW řešením, což může zjednodušit a zefektivnit výrobu (a ve výsledku možná i cenu pro uživatele).