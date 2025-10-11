Intel Panther Lake přichází s až 16 jádry a výrobou CPU části procesem 18A
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel představil nové mobilní procesory Panther Lake, které jsou zajímavé především tím, že jejich CPU část bude Intel vyrábět procesem 18A. Mají být hodně úsporná díky jádrům LP E-Core.
Společnost Intel má stále velmi silnou pozici v mobilních procesorech a nová generace čipů Panther Lake by mohla pomoci, aby ji přestal ztrácet. Novinka využije výrobního procesu Intel 18A, který má posunout efektivitu procesorů opět o něco dále. Tento proces ale bude využit jen pro výrobu výpočetní dlaždice s CPU jádry. Integrované GPU např. bude vyráběno buď procesem Intel 3 nebo N3E od TSMC, řídící dlaždice pro I/O pak bude na TSMC N6.
Intel zde využil architekturu, která umožňuje vyšší škálovatelnost a snazší kombinování různých dlaždic. Dále je použito pouzdření Foveros-S 2.5D. Změnou proti předchozím čipům je to, že všechny tři různé druhy jader (P-Core, E-Core i LP E-Core) jsou na výpočetní dlaždici, čímž se minimalizuje problém s příliš vysokými latencemi LP E-Core u předchůdců. Tato nejúspornější jádra jsou nyní navíc prioritní, ale o tom až za chvíli.
Nová jádra P-Core s názvem Cougar Cove jsou další evolucí Lion Cove. Přináší např. optimalizaci práci s pamětí, a to konkrétně rozpoznávání toho, kdy jsou instrukce pro načtení a uložení dat související, a v takovém případě je lépe naplánuje, což zvyšuje výkon, a tedy i IPC. Dále se o 50 % zvýšila kapacita TLB, přičemž toto pomáhá zejména komplexnějším úlohám. V neposlední řadě se dále obecně zlepšila kvalita předpovědí větvení, což je další díl do skládačky, který zvyšuje výkon a energetickou efektivitu.
V případě E-Core a LP E-Core jde o jádra Darkmont. Oba tyto druhy jsou na výpočetní dlaždici a podobně jako u P-Core, i zde se zapracovalo na dalším zlepšení předpovědí větvení kódu. E-Core jsou také jedinou architekturou, která zpracovává nanokód, k čemuž slouží specializované jednotky, jež snižují latence i objem paměťových přesunů, ve výsledku to dokonce i zmenšuje velikost čipů. Zlepšila se také vzájemná komunikace mezi P-Core a E-Core. Darkmont by měl být ve výsledku výkonnější než Raptor Cove (P-Core u Raptor Lake) při stejně nastavené spotřebě. Samotná P-Core mají 3 MB L2 cache na jádro a 256 kB L1 cache.
Změnou je to, že nyní i 8 jader E-Core má přístup do sdílené 18MB L3 cache, což znamená, že je přístupná pro P-Core i E-Core, to jsme zmiňovali už výše. U Lunar Lake úsporná jádra přímý přístup do L3 cache neměla. E-Core pak mají ještě vlastní 4 MB L2 cache na cluster. LP E-Core disponují svou sdílenou 4MB L2 cache, která má přístup do 8MB Memory-Side Cache.
Zajímavostí jsou změny pro plánovač Thread Director. Ten úlohu nejprve přiřadí na LP E-Core, a teprve v případě, že na to jádro nestačí, přesune úlohu na E-Core. Pokud ani to nestačí, dostane se na nejvýkonnější P-Core. Cílem tedy je, aby úlohy využívaly nejúspornější možné jádro. U her snaha tlačit vlákna na úspornější typy jader znamená také to, že samotný procesor má nižší spotřebu, čímž ponechává více prostoru pro napájení GPU. Ve výsledku to dle Intelu může znamenat i okolo 10 % vyšší FPS ve hrách. Novinkou je rovněž možnost automatického přepínání napájecích profilů.
Celý procesor může dosahovat také vysokého výkonu pro AI úlohy, za což může zejména GPU. CPU totiž samo o sobě se svými 10 TOPS moc výkonu nemá a je vhodné jen pro některé lehké AI úlohy. NPU (zde NPU5) si proti NPU4 polepšilo mírně (50 TOPS proti 48 TOPS), je ale efektivnější a mnohem menší. Na stejnou jednotku plochy má o 40 % více výkonu. Toto NPU proti předchůdci také podporuje formát FP8. Pro zajímavost, NPU3 mělo výkon 11,5 TOPS, NPU2 7 TOPS. GPU přidává až 120 TOPS, takže celý výkon procesoru pro tyto úlohy může dosahovat 180 TOPS, a to na procesor není vůbec špatné.
Pokud jde o výsledný jednovláknový výkon a spotřebu, Intel tvrdí, že proti Lunar Lake a Arrow Lake-H má nový Panther Lake o 40 % nižší spotřebu při stejném výkonu. Pokud naopak budeme mluvit o stejné spotřebě, tak tam má o 10 % vyšší výkon.
V případě vícevláknového výkonu tu máme ve srovnání s Lunar Lake o 50 % vyšší výkon při stejné spotřebě, což je velmi pěkný výsledek. Proti Arrow Lake-H to Intel raději explicitně nepsal, nicméně na grafu to vidíme, a pokud měřím správně, je to asi 15 %. Dále Intel tvrdí, že při stejném výkonu jako má Arrow Lake-H, má nový Panther Lake o 30 % nižší spotřebu.
V nabídce budou tři základní konfigurace procesorů Panther Lake. Základem bude 8jádro se 4 P-Core a 4 LP E-Core (tedy bez E-Core). V tomto případě zde bude podpora pamětí DDR5-6400 nebo LPDDR5X-6800, Panther Lake by obecně měl podporovat moduly LPCAMM. GPU zde bude mít 4 jádra Xe3 a 4 RT jednotky, vyrábět se bude procesem Intel 3. Externě se bude u TSMC vyrábět dlaždice pro I/O. Ta nabídne 12 PCIe linek (8× PCIe Gen4 a 4× PCIe Gen5), 4 porty Thunderbolt 4, dva USB 3.2, 8 portů USB 2.0, dále tu bude Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0.
Nabídka má pokračovat 16jádrovými modely. Ty navíc dostanou 8 jader E-Core, takže půjde o konfiguraci 4P+8E+4LPE. Polepší si i podpora pamětí na DDR5-7200 a LPDDR5X-8533. Oproti 8jádrům tu máme podporu pro dalších 8 linek PCIe Gen5 navíc, takže jich je celkem 20 (8× PCIe Gen4 a 12× PCIe Gen5). Grafický čip se 4 jádry Xe3 zůstává stejný.
Vrcholem bude 16jádro se silnějším GPU. Zůstává tedy kombinace 4P+8E+4LPE, nicméně kvůli výkonnému GPU je zde už jen podpora velmi rychlých pamětí LPDDR5x-9600 (DDR5 podporováno není). GPU zde dostává 12 jader Xe3 a 12 RT jednotek, přičemž toto bude jediné GPU pro Panther Lake, které si Intel nebude vyrábět, a postará se o něj TSMC. I/O dlaždice je pak shodná s 8jádrovým modulem, tedy s 12 PCIe linkami.
Procesory Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) by se měly ve velkém představit na veletrhu CES 2026 s tím, že notebooky s nimi by měly být běžně dostupné už v prvním čtvrtletí roku 2026, mnohdy už v průběhu ledna.
