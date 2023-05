Intel: pokles příjmů o 36 % a nejztrátovější čtvrtletí v historii firmy

Pokračujeme v přehlídce hospodaření nejvýznamnějších počítačových firem, které byly zveřejněny v posledních dnech. Nyní přichází na řadu, na něhož dolehlo hned několik skutečností. Makroekonomická situace ovlivňuje většinu společností a dopadla už např. i na Apple , který těmto vlivům dlouho docela odolával, nicméně velkou daň si to vybírá právě na Intelu. Nevalný úspěch GPU Intelu i stále solidnější pozice konkurenčního AMD na poli procesorů situaci také nepřidává. Výsledkem je, že za první čtvrtletí letošního roku měla firma příjmy jen, což jeproti stejnému čtvrtletí minulého roku (tehdy šlo o 18,4 mld. USD). Klesly i další ukazatele, my se ale zastavíme až u čistého zisku. Ten bylo loni velmi pěkných 8,1 mld. USD dle GAAP a 3,6 mld. dle non-GAAP, nyní tu máme historicky nejvyšší ztrátu firmy v historii, a to(GAAP), čímž mnohonásobně překonala dosavadní rekord z roku 2017, který činil 0,69 mld. USD. Kupodivu je to i pozitivní zpráva, čekala se totiž větší ztráta. Podle metriky non-GAAP je to jen 0,2 mld. USD v minusu. Firma i přes ztrátu vyplatila akcionářům dividendy v celkové hodnotě 1,5 mld. USD.