Applu klesají zisky, padají prodeje iPadů i Maců, službám se ale daří

Špatná makroekonomická situace se dlouhou dobu vyhýbala společnosti, ale v závěru roku 2022 se už podepsala i na ní . Dokonce se objevily informace o tom, že firma na téměř 2 měsíce zastavila výrobu některých modelů Macbooků . Nyní tu máme další ukončené čtvrtletí a firma prozradila, čemu se dařilo a čemu naopak ne. Pokud jde o celkové příjmy, firma meziročně spadla o 2,5 % z 97,3 na. Je to stále propad, ale nepříliš výrazný a menší než před čtvrt rokem. Zvýšila své investice do vývoje (nyní 7,46 mld. USD, tedy necelých 8 % příjmů) a výsledkem celého jejího hospodaření je snížení čistého zisku o 3,4 % z 25,01 na 24,16 mld. USD. Apple dosahuje stále velmi vysoké 25,5% čisté marže.

Čemu se tedy dařilo? Navzdory hořícím bojům o provize se postupně zlepšuje pozice služeb a ty meziročně vyrostly o 5,5 % na 20,9 mld. USD a tvoří 22 % společnosti. Apple se dlouhodobě snaží snížit svou závislost na hardwaru, ale to mu kazí právě různé problémy s provizním systémem a v EU už brzy bude muset dovolit instalaci aplikaci z alternativních zdrojů. Hodně očekávání měl asi od streamovacích služeb, ale Apple Music je stále ve stínu Spotify a jeho Apple TV je služba, o které se v podstatě vůbec nemluví.

Pokud jde o hardware, iPhony tentokrát docela zabodovaly, a zatímco před čtvrt rokem jsme si tu povídali o 8% meziročním pádu, nyní tu máme mírný 1,5% růst na 51,3 mld. USD. Telefony iPhone tvoří zhruba 54 % příjmů společnosti a firmě se tak úspěšně daří jejich podíl snižovat a s tím i závislost na jednom druhu produktu. Byla to ale jediná kategorie hardwaru, která meziročně rostla. Víceméně se udržely Wearables, Home a příslušenství, které šly dolů jen o necelých 0,6 % na 8,76 mld. USD, zde ale Apple bude muset přejít na USB-C i u iPhonů a docela nahnutě to vypadá s jeho certifikací MFi pro toto rozhraní (alespoň v EU). Tady se tak dá očekávat spíše další pád. Podstatně více padaly iPady, a to o 12,8 % na 6,67 mld. USD. Největší pád ale zažívají Macy. Ty šly dolů o 31,3 % a zastavily se na 7,17 mld. USD.