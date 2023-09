Intel pokutu za monopolní chování vůči AMD od EU přece jen dostane: 376 mil. EUR

Intel versus AMD, to je nekonečné téma. Je dobře známo, že v minulosti Intel záměrně tlačil výrobce počítačů k tomu, aby produkty s konkurenčními procesory od AMD buď neuváděli vůbec, nebo je alespoň pozdrželi. Velký soudní spor se v tomto vede ohledně doby od listopadu 2002 do prosince 2006, kdy měl Intel platit společnostem HP, Acer a Lenovo, aby výše zmíněnými způsoby omezovaly procesory AMD. Soudní spor se na půdě EU vede už od roky, přičemž první rozhodnutí o obří pokutě 1,06 mld. EUR padlo v roce 2009, tedy už před 14 lety. Proti ní Intel ale dlouhodobě bojuje a Tribunál EU loni tuto pokutu nakonec smetl ze stolu. Po rekordně vysoké pokutě

Jenže Tribunál současně souhlasil s Evropskou komisí, že Intel nelegálně využíval monopolní praktiky a snažil se o nepovolené vyšachování konkurence z trhu, což opětovně umožnilo otevřít případ. Takže tu máme novou pokutu, která byla udělena v pátek. Ta je o dost menší a činí 376,36 mil. EUR (9,2 mld. Kč). To odpovídá zhruba 400 mil. USD. Toto číslo budeme potřebovat k tomu, abychom si výši uvedli do kontextu. Příjmy Intelu za čtvrt roku činí 12,9 mld. USD, jeho čistý zisk pak byl 1,5 mld. USD. Pokuta je tak ve výši odpovídající 3 dnům celosvětových příjmů a asi 24 dnům zisků. Pokud bychom to brali čistě jen z těch evropských, které se na příjmech a ziscích Intelu podílejí jen částečně, pak by šlo o trochu citelnější ránu, stále bychom se ale asi bavili jen o týdnech, resp. měsících. Ještě se pro zajímavost podívejme, jaké taktiky Intel používal: