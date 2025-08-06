Intel popírá, že by výtěžnost výroby Panther Lake na procesu 18A byla jen 10 %
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Objevila se zpráva, že výtěžnost procesu 18A je pro výrobu nových procesorů Panther Lake katastroficky nízká. Údajně má totiž činit jen 10 %, Intel to však popírá.
Ohledně výrobního procesu Intel 18A je hodně neznámých. Výtěžnost se zvyšuje a podle nedávných informací má dosahovat 55 %. Víme ale, že toto číslo nám toho moc neřekne, protože zásadním způsobem závisí na velikosti vyráběného čipu. Se stejným počtem defektů můžete mít 90% výtěžnost u malých čipů, ale jen 10% u velkých. Na serveru Reuters se objevila zpráva, která podle lidí, kteří mají mít údajně přístup k interním informacím Intelu, není výtěžnost procesu 18A pro nové procesory prakticky použitelná. Informace byly obvykle ze dvou nebo tří zdrojů, přičemž ty tvrdily, že loni byla výtěžnost pro výrobu čipů Panther Lake jen pouhých 5 % a nyní je na 10 % (pro splnění potřebný výkonových parametrů, se kterými by se tyto čipy pak měly prodávat), což ve výsledku také není dost. Někteří pak říkají, že při výrobě Panther Lake Intel čelí 3násobně vyššímu počtu chyb než obvykle. To by ale znamenalo mnohem vyšší čísla, než se udává. Pro zahájení větší výroby měl dle zdrojů Intel vždy mířit alespoň na 50% výtěžnost, přičemž výroba se stávala dostatečně ziskovou, když se dosáhlo 70-80 %.
Podle zdrojů se ale na taková čísla Intel do konce roku, kdy se mají představit první čipy Panther Lake, nedostane. Ty tak bude muset prodávat s nízkými zisky nebo spíše se ztrátou. Intel nicméně říká, že příchod procesorů Panther Lake jde podle plánu a výtěžnosti jsou mnohem vyšší než výše zmíněné číslo. Kolik přesně, to ale neřekl, stejně jako to, od které hranice se výroba nových čipů stane ziskovou. Potíží procesu 18A je také to, že uvádí několik klíčových nových technologií zároveň, což podle zdrojů přináší problém s tím, zvládnout všechny novinky dostatečně dobře najednou. Každopádně Intel řekl, že výtěžnost při výrobě Panther Lake je sice dobrá pro zahájení produkce, ale není dostatečně vysoká, aby z toho byly nějaké rozumné zisky, takže stále musí dojít k nějakému zlepšení. Jak to nakonec bude, uvidíme patrně tak za rok, když budeme mít i finanční výsledky jednotlivých divizí.
