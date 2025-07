Intel zvýšil výtěžnost procesu 18A na 55 %

Intel 18A je to hodně "veselé". Z posledních zpráv jsme se S výrobním procesemje to hodně "veselé". Z posledních zpráv jsme se nedávno dozvěděli , že ho Intel patrně využije jen pro interní potřeby a již nasmlouvané zákazníky (Microsoft, Amazon), zatímco další zájemce se bude snažit nasměřovat na jeho nástupce, Intel 14A. To pro 18A nevypadá moc dobře, když se měl stát procesem, jenž měl konečně nastartovat příjmovou stránku divize Intel Foundry. Takto se to zase odloží o nějaký ten rok a hrozí, že obrovské ztráty divize budou ještě pokračovat. Na druhou stranu tu máme i trochu pozitivnější zprávu. Intelu se povedlo navýšit výtěžnost procesu z 50 % z minulého čtvrtletí na nynějších 55 %.

Na to se dá nahlížet ale i negativně, že to navýšení bylo jen tak malé. Každý úspěch se zde ale počítá a 55% výtěžnost je přece jen blíže k tomu, aby byla výroba pomocí tohoto procesu finančně smysluplná (za to se obvykle považuje cca 70 %). Intel předpokládá, že by se na 70 % mohl dostat do konce letošního roku, což se teprve ukáže. Jak ale správně podotkl bývalý CEO Gelsinger, ono také hodně záleží na velikosti čipu, na kterém se ta výtěžnost měří (např. 10% výtěžnost na velkém čipu může být klidně i více než 80% výtěžnost na maličkých).