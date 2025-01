Intel potvrzuje, že chce dále pokračovat s desktopovými grafickými kartami pro hráče

Trh grafických karet byl dlouhé roky ve znamení dvou firem, Nvidia a AMD. Vypadalo to, že to tak i zůstane, malá jiskřička naděje pak vzešla, když Intel oznámil své karty Arc. První generace se příliš moc nepovedla a vypadalo to, že u toho asi pomalu i skončí. Druhá generace Battlemage měla být podle úniků poslední a výrazně omezená co do počtu dostupných GPU, takže to vypadalo, že třetí do party zmizí ještě dříve, než pořádně přijde. High-endové řešení v případě Battlemage podle všeho opravdu nebude (a skončí se asi na středním mainstreamu), nicméně poslední vývoj napovídá, že bychom tu přece jen mohli mít nakonec tři výrobce grafických čipů.



Dočasná Co-CEO Michelle Johnston Holthaus se totiž na veletrhu CES 2025 nechala slyšet, že se Intel hodlá nadále věnovat trhu desktopových grafických karet a má plány pro další investice. Vzhledem k tomu, že nová generace Battlemage sbírá u redakcí potlesk za potleskem, i když stále nejde o dokonalé karty (nadále tu máme mírné problémy s ovladači a výkonem v některých hrách, nejde ani o nějak velmi efektivní karty), začíná to vypadat, že zde bude třetí hráč, jehož grafické karty budou použitelné pro herní low-end a mainstream. Zdá se tedy, že se dočkáme i desktopového Celestialu, který by se poprvé měl objevit v mobilní podobě v procesoru Panther Lake v druhé polovině letošního roku. O tom se mluvilo už na sklonku loňského roku . Podotkněme, že nejen Intel se nehrne do high-endu, dočasně (a možná i trvale) ho opustila i společnost AMD, která chce proti Nvidii bojovat nanejvýš ve vyšším mainstreamu.