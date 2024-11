Intel Xe3 Celestial by měl přece jen přijít i v desktopové verzi

Desktopové grafické karty Intelu bohužel vody na trhu GPU moc nerozvířily. Přinesly sice u některých modelů nadprůměrné množství paměti a zajímavé ceny, srážela je ale vysoká spotřeba a ze začátku také hodně neodladěné ovladače. To se nyní zlepšilo spolu s tím, jak se Intel více soustředí i na výkon integrovaných GPU ve svých procesorech. Proslýchalo se však, že nynější Alchemist už moc pokračování v desktopovém trhu mít nebude. Měly se sice objevit karty na bázi Battlemage, ale některé z nich měly být zrušeny a o následující generaci Celestial se tvrdilo, že ta v desktopu nebude vůbec a ukáže se jen v mobilním procesoru Panther Lake. Nejnovější informace ale ukazují, že by tomu mohlo být jinak.

Nedávno se objevily informace o grafické kartě Intel BMG B580, což naznačuje, že by uvedení desktopových karet s architekturou Battlemage mohlo být už blízko. Spekuluje se o tom, že by se tak mohlo stát v letošním prosinci . Nadále to vypadá, že nejsilnější karta této řady si zásadně nepolepší v počtu jader, a tak zůstane jen v mainstreamu, a to spíše ještě tom nižším. Přesto to vypadá, že by při stejném počtu jader mohla mít o polovinu vyšší výkon (Intel sliboval 50% nárůst, přičemž u Lunar Lake, který už Battlemage má, to vypadá asi na 40% nárůst v důsledku architektury).

Nah, they still have plans for DGPUs after Battlemage — Bionic_Squash (@SquashBionic) November 16, 2024

Lidé se tak oprávněně ptají, zda to bude poslední takové GPU od Intelu, nicméně zákulisní informace prezentované na sociálních sítích říkají, že Intel má i po Battlemage nadále plány pro desktopové grafické karty. To znamená, že s desktopovou verzí architektury Celestial se nadále počítá. Sice víme, že ta se v příštím roce objeví v mobilních procesorech Panther Lake, nemáme však ponětí o tom, kdy se objeví desktopová varianta. Prozatím totiž ani není jasné, v jaké podobě to bude, a které segmenty trhu by měla pokrývat. Dá se předpokládat, že high-end to nebude, ale otázkou je třeba vyšší mainstream.