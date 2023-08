Intel představil mobilní GPU Arc A530M a Arc A570M

Intel rozšiřuje nabídku svých mobilních grafických karet o modely vyššího low-endu a nižšího mainstreamu, Arc A530M a Arc A570M. Ty jsou založené na čipu Alchemist ACM-G12 s architekturou Xe-HPG, přičemž se o jejich výrobu stará TSMC pomocí procesu N6. Určeny jsou pro sběrnici PCIe 4.0 x8 a podporují Ray-Tracing, Variable Rate Shading (VRS), DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 a nechybí ani schopnost kódování a dekódování kodeků H.264, H.265 (HEVC) i AV1, zvládají také práci s VP9.



dostává 12 Xe jader, čímž se dostává mezi A370M s 8 Xe jádry a A550M s 16. Celkově tu tedy najdeme 192 EU a čip dosahuje taktu 1300 MHz. A370M má ale vyšší takt 1550 MHz, takže by mezi oběma neměl být moc až tak vysoký rozdíl ve výkonu (alespoň co do hrubého výkonu čipu), jak by napovídal rozdíl v počtu jader. Naproti tomu A550M má sice větší počet jader, ale frekvenci jen 900 MHz, takže papírový hrubý výkon je dokonce nižší, čemuž odpovídá i spotřeba. Ta je u A550M 60 W, zatímco A530M má 65-95 W. A530M může mít 4 GB nebo 8 GB GDDR6 paměti. Nevíme však, jaká je šířka sběrnice. 4GB verze by mohla mít teoreticky 64bitovou (2×2GB) i 128bitovou (4×1GB), u 8GB verze by měla být 128bitová (8 GB se za dvou GDDR6 čipů neposkládá, max. kapacita na čip s 32bitovým rozhraním jsou 2 GB, možností by ale byla clamshell konfigurace jako u RTX 4060 Ti ).