GeForce RTX 4060 Ti 16GB je drahá i kvůli clamshell konfiguraci, výkon nic moc

Nvidia za situaci kolem svých grafických karet GeForce RTX 4000 získává dost kritiky. Povedlo se sice výrazně zlepšit efektivitu nových karet, které přináší mnohem vyšší výkon při nižší spotřebě, nicméně v mainstreamu se na karty snáší kritiky ze všech možných stran. Jediné, co snad lze chválit, je paradoxně nízká spotřeba, která se nejprve zdála, že bude nejvíce kritizovaným tématem. Velmi špatné je to u GeForce RTX 4060, kde se všechny tři verze setkávají s nepříznivou kritikou. Základní RTX 4060 a RTX 4060 Ti jsou popotahovány za malou 8GB paměť, která běží na užší 128bitové sběrnici. To by sice měla mít vyřešené RTX 4060 Ti s 16GB pamětí, nicméně ta si to zase slízává za velmi vysokou cenu a stále nízkou propustnost. Nyní vyšlo i najevo, proč jsou tyto karty tak drahé a proč proti 8GB verzi přidávají na ceně 100 USD.



Není to totiž jen o samotných paměťových čipech. 1GB čip GDDR6 nyní stojí necelých 3,5 USD, takže dalších 8 GB paměti by výrobce mělo přijít zhruba na 25-30 USD (a s marží navíc by cena asi nemusela být vyšší než o nějakých 40-50 USD). Problémem je tu ale také konfigurace těchto paměťových čipů. RTX 4060 totiž podporuje nanejvýš 128bitové rozhraní pamětí, takže s 32bitovými čipy GDDR6 lze osadit jen 4 pozice. To není problém u 8GB varianty, kde jsou 4×2GB čipy. Pro 16GB konfiguraci by byly potřeba 4GB čipy, takové ale neexistují.

Situace se řeší tzv. clamshell konfigurací, kdy je možné pomocí 128bitového rozhraní přistupovat k 8 čipům. To ale také znamená, že každý z nich komunikuje jen pomocí 16bitové sběrnice a ne standardní 32bitové. Toto vyžaduje složitější obvody, které půlí komunikaci mezi dva čipy, což zvyšuje cenu karty. Asi nebudeme předpokládat, že to přidá dalších 70 USD na ceně (to bude sotva v jednotkách USD a ne desítkách), jde ale o jeden z důvodů, proč je cena 16GB RTX 4060 Ti tak moc navýšena. Hlavní důvod ale bude jistě asi tam, kde ho všichni očekáváme, ve snaze Nvidie vydělat co nejvíce peněz (což je docela pochopitelné).



Ale co vůbec výkon? Obvykle se tvrdí, že 8 GB pro moderní karty nestačí, takže 16GB paměť by dle této logiky měla přinášet výrazně lepší výsledky. Recenze bohužel ukazují, že to není pravdou. Např. Techspot naměřil v rozlišení 1080p v průměru o necelých 5 % vyšší výkon a 1% Low, kde by se velká paměť měla projevit především, to bylo necelých 6 %. U nízkých rozlišení se ale nedají čekat vysoké rozdíly, to spíše ve vyšších. V rozlišení 1440p byl rozdíl dokonce jen necelých 3 % v průměru, nicméně tady se už rozdíly v 1% Low projevily podstatně výrazněji a 16GB verze přinesla 20% zvýšení výkonu.