Intel představuje desktopový Battlemage Arc B570 a B580, o 10 % překonává RTX 4060

Každé jádro má také dedikovanou jednotku pro ray-tracing. Plocha čipu je 272 mm2 s celkem 19,6 milionu tranzistorů. Plošně je o 33 % menší než ACM-G10 s 21,7 mil. tranzistorů. Nová generace bude vyráběna pomocí 5nm procesu u TSMC. Intel dnes představil dlouho očekávané grafické karty architektury Battlemage pro desktop. Ty budou k dispozici ve dvou variantách, a to Arc B570 a Arc B580. Mířit mají do nižšího mainstreamu, ve kterém se stále ve větší míře prosazuje rozlišení 1440p. Na něj by měly mít dle Intelu dostatek výkonu. Karty jsou postaveny na čipu BMG-G21, který má v plnohodnotné konfiguraci 20 jader Xe2, přičemž každé z nich má 8 512bitových vektorových jednotek, 8 2048-bitových jednotek XMX a 256 kB L1 cache, celý čip se pak vyznačuje 18 MB L2 cache.

Základní varianta Arc B570 bude mít 18 jader Xe2 s 18 RT jednotkami, 144 jednotkami XMX a maximální takt bude 2500 MHz. Karta bude vybavena 10 GB paměti GDDR6 na 160bitové sběrnici s propustností 380 GB/s. V INT8 nabídne vysoký výkon 203 TOPS např. pro úlohy umělé inteligence. Karta bude mít spotřebu 150 W TBP, napájení bude mít na starosti 8pinový konektor. Sběrnicí je PCIe 4.0 x8. Battlemage podporuje HW akceleraci pro video kodeky AV1, HEVC (H.265), AVC (H.264), VP9 a XAVC-H. Dále tu máme podporu pro 3 DisplayPorty 2.1 a jeden HDMI 2.1.

Pokud jde o Arc B580, tak u něj máme 20 jader Xe2 s 20 jednotkami pro RT a 160 jednotek XMX. Maximální frekvence čipu je ve standardu 2670 MHz. V tomto případě tu už máme 12 GB VRAM typu GDDR6 na 192bitové sběrnici s propustností 456 GB/s. Karty mají výkon 233 TOPS pro úlohy AI a 190 W TBP.

Když to srovnáme s odchozí GeForce RTX 4060, která má být o něco slabší než B580, pak má Intel mnohem větší čip (272 mm2 proti 159 mm2 u Nvidie), ale počet tranzistorů je podobný (19,6 proti 18,9 mil.). Velkou výhodou Intelu jsou paměti, ty mají kapacitu 12 GB (Nvidii s 8 GB tak překonává i B570), má také širší sběrnici (192 bitů proti 128 bitům) a z toho plyne i mnohem vyšší datová propustnost (456 GB/s proti nižším 272 GB/s). Co se Intelu opětovně moc nepovedlo, je spotřeba. 190 W na nižší mainstream není vůbec málo a GeForce RTX 4060 sice s trochu nižším výkonem dosahuje na pouhých 115 W. To je obrovský rozdíl, navíc Intel má výhodu novější architektury. Dá se předpokládat, že RTX 5060 tyto nůžky ještě více rozevře (asi bude mít o něco větší spotřebu než RTX 4060, ale nárůst výkonu bude patrně větší než nárůst spotřeby - bylo by divné, kdyby se efektivita zhoršila).

Intel dává poněkud zmatené hodnoty ohledně výkonu. Na jednom slajdu tvrdí, že Arc B580 má o 32 % vyšší rastrovací výkon než RTX 4060 a o 25 % vyšší v ray-tracingu. Přitom je s cenou 249 USD o dost levnější než RTX 4060 za 299 USD. Je také rychlejší než Radeon RX 7600 s cenovkou 269 USD.

Jiný snímek prezentace už ale mluví jen o 10 % vůči RTX 4060. I to je ale vzhledem k cenovému rozdílu pěkné číslo a Intel by tak měl přinést mnohem lepší poměr ceny a výkonu. Výrazně lepší by to mělo být i proti předchozí generaci.

Proti kartě Arc A750 (tedy proti vyšší řadě předchozí generace, nikoli A580, jak bychom asi čekali) hovoří Intel dokonce o 24% nárůstu výkonu, což je velmi působivý výsledek. Sám Intel tvrdí, že nové grafické karty dosahují o 70 % více výkonu na jádro Xe (to se tedy skládá jak z vylepšení daným architekturou, tak i navýšením taktu) a o 50 % více výkonu na watt. Jak jsme ale viděli výše, spotřeba není zrovna devizou nových karet.

Arc B580 se tedy bude prodávat za cenu 249 USD (to byla cenovka A750, kterou výkonem překonává), a to od 13. prosince 2024. Levnější Arc B570 vyjde na 219 USD a prodej začne 16. ledna 2025. Problémem pro Intel je ale to, že jeho grafické karty budou dobře vypadat jen dočasně (ale aby tak vypadaly aspoň nějakou dobu, to bylo patrně účelem letošního představení). Karty vypadají zajímavě dnes, ale Nvidia brzy představí architekturu Blackwell a AMD pak RDNA 4, které se posunou opět o něco dále a Intel tak pravděpodobně odsunou zase zpět. Je sice pravdou, že např. Nvidia ještě nějakou dobu s Blackwellem do mainstreamové oblasti nepřijde, ale přece jen je potřeba to mít na paměti.