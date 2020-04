Intel prozrazuje, jaké instrukce budou podporovat chystané procesory

Takové informace jsou pochopitelně zajímavé i pro nás, neboť se můžeme podívat na plány Intelu a také si můžeme ověřit, zda využíváme správná kódová označení budoucích generací včetně příslušných zkratek.

Instrukce procesorů Intel - zdroj: Anandtech

Tremont

Atom CPR

Xeon ICL

Xeon SPR

Xeon Tiger

Lake Alder

Lake PCONFIG ✓ ? WBNOINVD ✓ ? Intel MKTME ✓ ? ENCLV ✓ ✓ ? MOVDIR* ✓ ✓ ✓ ? AVX512_BF16 ✓

✓ AVX512_VP2INTERSECT ✓ ✓ ? CET ✓ ✓ ? ENQCMD* ✓ PTWRITE ✓ TPAUSE, UM* ✓ ✓ Arch LBRs ✓ ✓ HLAT ✓ ✓ SERIALIZE ✓ ✓ TSXLDTRK ✓

Dále se dozvídáme, že Intel chce pokračovat s podporou AI instrukcí BFLOAT16, které původně měly být pouze na procesorech Cooper Lake , jež navíc Intel nedávno řádně zkrouhnul, a ty tak nenastoupí jako řádná xeonová generace, ale jen omezeně pro ty největší servery. Nyní ale vidíme, že se s BFLOAT16 počítá i v další xeonové generaci, jíž budou Sapphire Rapids (SPR). Ovšem na těch má stavět superpočítač Aurora chystaný na konec příštího roku, kde se takové instrukce mohou velice hodit.

BFLOAT16 však nebudou v nabíce Xeonů generace Ice Lake, která by měla dorazit ještě letos a nastoupit za Cascade Lake. Že by tedy Sapphire Rapids šly ve šlépějích Cooper Lake a také šlo o speciální generaci jen pro velké servery a systémy se 4 a 8 paticemi? To zatím rozhodně nelze říci.

Generace Alder Lake byla do této doby zmíněna pouze v rámci fám a uniklých, tedy nepotvrzených snímků z prezentací. Nyní tak s ní už můžeme opravdu počítat jako s 10nm generací přicházející jako náhrada za Tiger Lake. A právě Tiger Lake zatím známe jako mobilní čtyřjádrové procesory chystané na rok 2020.

Serverové Ice Lake také mají nově ve výbavě technologii MKMTE (Multi-Key Total Memory Encryption), což je celá sada technik pro šifrování dat v paměti a pak je tu ENCLV pro zabezpečené enklávy. O zabezpečení bude také technologie SERIALIZE v Sapphire Rapids, která má sloužit proti moderním procesorovým exploitům. Ta pustí novou pracovní zátěž do jádra až po vyprázdnění jeho cache a dokončení bufferovaných zápisů dat.

