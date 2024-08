Intel se v rámci restrukturalizace zbavil svých akcií společnosti ARM

Intel své

Před několika dny zveřejnila společnostsvé poslední finanční výsledky a nebylo to moc dobré čtení. Procesorům se sice docela dařilo, ale firmě se vůbec nepovedlo zachytit masivní nástup zájmu o AI a její divize pro výrobu čipů byla hlavní částí, která stáhla společnost pod hladinu. Firma tak ohlásila masivní restrukturalizaci, kdy má propustit zhruba 15 % svých zaměstnanců, což není vůbec malý počet (dnes se to už odhaduje na 15-20 tisíc lidí). V důsledku těchto i dalších informací tehdy spadla hodnota akcií za jediný den o 26 %, což je rekord v historii. Nyní se dozvídáme další kroky, které chce Intel podniknout v cestě za lepší budoucností.

Zjistilo se, že v předchozím čtvrtletí Intel prodal svých 1,18 milionu akcií firmy ARM, což mu mělo odhadem přinést 147 mil. USD. To není zase nějaká závratná částka, uvážíme-li, že v plánu je ušetřit 10 mld. USD během příštího roku. Co přesně ale Intel tímto prodejem sledoval s ohledem na vztah k budoucnosti architektury ARM, není úplně jasné. Šetření chce Intel dosáhnout i tím, že zrušil vyplácení dividend. To by mohlo čtvrtletně přinést do kapsy (resp. zabránit odlivu z kapsy) až 0,5 mld. USD, a to už je podstatně zajímavější částka, uvážíme-li, že čtvrtletní příjmy naposledy činily 12,8 mld. USD a pokud toto vyplácení zruší dlouhodobě (za rok by to už dalo přes 2 mld. USD). Hodnota akcií Intelu od počátku roku spadla o 60 %.